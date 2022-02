Green pass, Ricciardi e Heather Parisi: "Ignoro insulto, ci sono dati"

"Ignoro l'insulto, ho risposto a Heather Parisi fornendo i dati. Lo studio inglese evidenzia che" il green pass "ha salvato fino a 12.000 vite nella pandemia". Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, a L'aria che tira torna sullo scontro social con Heather Parisi. La showgirl, con un tweet, ha accusato Ricciardi e Fabio Fazio - conduttore di Che tempo che fa - per alcune dichiarazioni sul green pass.

"Uno dei perni della gestione" dell'emergenza covid "sono i green pass, che ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura: chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci", le parole di Ricciardi nel programma di domenica. Heather Parisi ha definito Ricciardi e Fazio "bugiardi patologici".

"Ignoro l'insulto. I vaccinati sono protetti al 95% dalla malattia grave e al 98% dalla morte. Il green pass è uno strumento integrativo" che si aggiunge alla vaccinazione, dice Ricciardi oggi.

"Godiamoci la libertà con ragione. La Danimarca 2 settimane fa ha tolto tutti i limiti, ha avuto un'esplosione di contagi e di morti. Noi siamo liberi di fare praticamente tutto, abbiamo due pilastri. Uno è la vaccinazione, l'altro è avere cautele come il Green pass che ci consente di fare tutto in sicurezza", aggiunge.