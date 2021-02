Gregoretti, Salvini: "Conto Di Maio e Lamorgese ricordino a differenza di altri"

(Adnkronos)

"Conto che Di Maio e Lamorgese ricordino quello che è successo, a differenza di qualcun altro". Interpellato dall'Adnkronos, Matteo Salvini, che domani sarà a Catania per l'udienza del processo Gregoretti, assicura di essere "assolutamente sereno".

Poi il leader della Lega rivolge un pensiero al giudice catanese Nunzio Sarpietro, finito al centro delle polemiche per aver violato la zona arancione, pranzando il 28 gennaio scorso in un ristorante a Roma che doveva restare chiuso. "Mi spiace per polemiche che lo hanno investito, mi sembra scrupoloso, attento e equilibrato".