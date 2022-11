Grimaldi (Alis): "Iper tassazione su trasporto marittimo peserà su imprese e turisti"

''Questo sistema di iper tassazione di fatto introdurrà una nuova ed onerosa tassa che genererà extra costi per cittadini, turisti e imprese, ledendo fortemente l'Italia che sarebbe molto danneggiata in considerazione dell'elevato numero di autostrade del mare e le linee per le isole''. Lo sottolinea il presidente di Alis, Guido Grimaldi, aprendo la seconda giornata dì assemblea, in merito al sistema Ets per il settore marittimo.

''Questo potrebbe creare in Italia e in Europa -prosegue Grimaldi- una alterazione della concorrenza modale rispetto alle altre modalità di trasporto non soggette a tale tassazione. Con il sistema Ets rischiamo fortemente di penalizzare proprio l'intermodalità marittima e di causare un 'back shift' modale, facendo tornare dal mare alla strada milioni di mezzi pesanti con l'aumento di traffico e inquinamento''.