Guerra Ucraina, Johnson: "Sanzioni per azzoppare economia Russia"

"Non possiamo voltarci dall'altra parte e non lo faremo". E' un passaggio del breve messaggio rivolto alla nazione dal premier britannico Boris Johnson, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Oggi concorderemo un massiccio pacchetto di sanzioni economiche che mirano ad azzoppare l'economia russa", ha annunciato Johnson. "La nostra missione è chiara, dal punto di vista diplomatico, politico, economico ed eventualmente militare. Questa odiosa e barbara avventura dovrà finire con un fallimento" ha detto il premier britannico.

"Le nostre peggiori paure si sono avverate e tutti i nostri avvertimenti si sono dimostrati tragicamente accurati" ha affermato Johnson. Vladimir Putin "ha attaccato un Paese amico senza provocazioni e senza scuse credibili". I britannici, ha detto ancora il premier, "hanno amici ucraini in questo Paese, vicini, colleghi di lavoro. l'Ucraina è un Paese che per decenni ha goduto di libertà e democrazia e del diritto di scegliere il proprio destino".

"Con tutte le sue bombe, carri armati e missili non credo che il dittatore russo riuscirà mai a soggiogare l'Ucraina", ha affermato Johnson, che ha assicurato: "Naturalmente faremo di tutto per mantenere al sicuro il nostro Paese". Londra lavorerà al fianco degli alleati "per tutto il tempo necessario a garantire che la sovranità dell'Ucraina venga ripristinata" ha sottolineato.

Quello in corso "è un attacco alla democrazia e alla libertà nell'Europa orientale e in tutto il mondo. Questo è un diritto che il Regno Unito difenderà sempre", ha concluso il premier, che rivolgendosi al popolo ucraino ha affermato: "Siamo con voi".