Guerra Ucraina-Russia, Putin: "Operazione militare un successo"

L'Occidente sta cercando di "cancellare la Russia". E' quanto è tornato a denunciare il presidente russo Vladimir Putin, secondo il quale i tentativi dell'Occidente di dominare a livello globale "stanno arrivando alla fine". "L'obiettivo della Russia non è occupare l'Ucraina", ha detto riferendosi alla guerra in corso da 3 settimane, da quando è scattata l'invasione russa del paese confinante. L'operazione militare russa in Ucraina "è un successo", ha detto il presidente, affermando che non permetterà mai all'Ucraina di diventare "un trampolino di lancio" per minacciare la Russia. "Il popolo russo sarà in grado di distinguere i patrioti dai traditori".

Putin, quindi, ha accusato l'Occidente di coprire in Ucraina dei "pogrom", usando il termine usato per i massacri degli ebrei in Russia alla fine del 19esimo secolo. La Russia ha riconosciuto le 'repubbliche popolari del Donbass' per "proteggere la popolazione che per otto anni è stata bullizzata e sottoposta a genocidio dal regime di Kiev".

"Noi eravamo e siamo pronti a discutere di queste cose nei negoziati", ha detto ribadendo le richieste di Mosca riguardo "allo stato neutrale dell'Ucraina, la sua demilitarizzazione e denazificazione e le questioni di principio per il nostro Paese ed il suo futuro".

"Se l'Occidente pensa che la Russia farà un passo indietro - ha avvertito ancora una volta Putin - non comprende la Russia". Il presidente russo, infine, ha definito "miopi" le sanzioni occidentali adottate verso Moscan.