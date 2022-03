Guerra Ucraina-Russia, domato incendio centrale nucleare Zaporizhzhia

Domato l'incendio scoppiato in un edificio di addestramento della centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, nel sud dell'Ucraina. Lo riferiscono le autorità ucraine sottolineando che l'incendio è stato causato dai bombardamenti della Russia. Kiev ha inoltre accusato i militari di Mosca di aver cercato di impedire alle squadre di emergenza ucraine di lavorare per domare le fiamme. Nel rogo non si sono verificate vittime, precisano i funzionari ucraini. Interrotti anche gli scontri nella zona, ha detto il sindaco di Energodar.

"Per la prima volta nella storia dell'uomo uno Stato terrorista ha fatto ricorso al terrorismo nucleare", ha puntato il dito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio dopo che i militari russi hanno bombardato la centrale nucleare. "Nessuno Stato, tranne la Russia, aveva mai colpito una centrale nucleare" ha aggiunto Zelensky.