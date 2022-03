Terminato con un nulla di fatto l'incontro diplomatico in Turchia

E' terminato con un nulla di fatto l'incontro diplomatico tra il ministro degli esteri russo Lavrov e quello ucraino Kuleba, organizzato in Turchia. Incontro che non ha portato a un cessate il fuoco sperato dall'Ucraina per organizzare corridoi umanitari.