Guerra-Ucraina-Russia, Putin: "Sviluppi positivi in negoziati"

Dal Cremlino non si esclude un incontro con Zelensky. La rassicurazione: "Non ci sono condizioni per default Russia"

Sui negoziati in corso tra Ucraina e Russia "ci sono alcuni sviluppi positivi, come mi hanno riferito i nostri negoziatori". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante l'incontro con il suo omologo della Bielorussia Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax.

Intanto, fa sapere il Cremlino, "nessuno esclude un incontro tra Putin e Zelensky, è concettualmente possibile, ma prima i negoziatori devono fare la loro parte", ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov, nel corso di un punto stampa. Peskov, ha riportato l'agenzia russa Interfax, ha escluso un incontro tra Putin e Zelenski "solo per il fatto di avere una conversazione". "Devono incontrarsi per ottenere risultati", ha detto.

"Le posizioni della Russia sono note, sono state formulate chiaramente e presentate ai negoziatori ucraini - ha insistito all'indomani dei colloqui in Turchia tra i ministri degli Esteri di Mosca e Kiev -. Attendiamo formulazioni reciproche".

Il Cremlino assicura intanto che non ci sono le condizioni per un default della Russia, "a meno che non siano create artificialmente e attribuite a noi". "Sono disponibili, e pronti a essere dispiegati, i necessari margini di sicurezza per i pagamenti di tutti i debiti esterni in rublo", ha affermato Peskov.