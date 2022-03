Guerra Ucraina-Russia, raid su Zhytomyr - Video

La regione di Zhytomyr in Ucraina è stata bombardata questa notte, il rai della Russia ha colpito anche aree residenziali a Korosten e Ovruch. Lo ha annunciato il portavoce della polizia locale Alla Vashchenko. Secondo quanto riferito, 30 famiglie sono rimaste senza casa. Dieci abitazioni private sono state distrutte a Korosten dai bombardamenti aerei. Una persona è morta e cinque sono state ferite, tra cui un bambino. Altri cinque bambini sono stati estratti da un seminterrato sotto il garage in fiamme e salvati. Quindici abitazioni di civili a Ovruch sono state distrutte ma non ci sono state vittime nè feriti.