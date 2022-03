Guerra Ucraina-Russia, Stoltenberg: "Nato non ha colpe"

"No, assolutamente no". Così il segretario generale Jens Stoltenberg risponde a una domanda sulle eventuali "colpe" della Nato per l'invasione russa dell'Ucraina con la conseguente guerra. Quella della "provocazione" nei confronti della Russia è una "visione completamente sbagliata", ha detto Stoltenberg intervenendo all'Antalya Diplomacy Forum. Quanto all'adesione di Kiev all'Alleanza, per Stoltenberg "spetta all'Ucraina decidere".

"Ogni guerra dovrebbe finire al tavolo negoziale", ha aggiunto. "Quanto dovremo aspettare?", ha chiesto Stoltenberg riguardo alla fine del conflitto innescato dall'invasione russa. Occorre continuare a "esercitare pressioni sulla Russia", sia attraverso le sanzioni che con il sostegno all'Ucraina, la sua risposta. Quanto al popolo ucraino, "sono loro che pagano il prezzo più grande", ha aggiunto.