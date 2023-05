Guerra Ucraina-Russia, YouTube inizia a oscurare i video della Wagner

Il gruppo di mercenari è stato designato come un'organizzazione terrorista negli Stati Uniti e in diversi altri Paesi occidentali

YouTube ha iniziato a oscurare i video della società di mercenari Wagner in ottemperanza alla regola interna che proibisce la pubblicazione di materiali su "organizzazioni criminali e terroristiche". Lo rende noto il Moscow Times. Wagner è stata designata come un'organizzazione terrorista negli Stati Uniti e in diversi altri Paesi occidentali. "Facciamo eccezione solo per video educativi, documentari, scientifici e artistici, se sono accompagnati da un contesto adeguato e la loro pubblicazione è giustificata", ha spiegato la società. Il mese scorso, il ministro della Cultura e delle politiche dell'informazione ucraino ha accusato YouTube e TikTok di fare "da cassa di risonanza" allo sforzo di reclutamento della Wagner per nuovi mercenari da inviare al fronte in Ucraina.