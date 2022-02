Guerra Ucraina, tank Russia senza benzina: guasto o ammutinamento?

Secondo una fonte a Leopoli, i soldati russi starebbero "svuotando il carburante dai carri armati per non andare avanti"

Guerra Ucraina-Russia, i soldati russi, alcuni almeno, starebbero ''svuotando il carburante dai carri armati per non andare avanti''. ''Dicono di non avere più benzina'' per evitare di partecipare a una invasione dell'Ucraina che considerano ''assurda'' e alla quale, anche senza un ''ammutinamento ufficiale'', si rifiutano di partecipare. E' quanto apprende l'Adnkronos da una fonte a Leopoli, nella parte ovest del Paese.

A parlare, a condizione di anonimato, è un uomo che si è messo in viaggio con la moglie e il figlio di sei mesi verso la frontiera con la Polonia, che dista circa 70 chilometri. Lui non sa se riuscirà a varcare il confine. Se gli verrà assegnato un fucile e gli verrà chiesto di combattere a difesa del suo Paese, della libertà. ''Spero almeno di poter salvare mio figlio e mia moglie'', dice.