Hasbulla arrestato in Daghestan, le scuse della star social

Hasbulla Magomedov, star dei social media con oltre 9 milioni di follower solo su Instagram, è stato arrestato la scorsa settimana insieme a un gruppo di amici. L'arresto del 20enne sarebbe scattato per guida pericolosa durante un addio al celibato festeggiato un po' troppo animatamente per le strade di Makhachkala, sua città natale in Daghestan, nella Federazione Russa. "Abbiamo deciso di esagerare un po'... non accadrà più, ci scusiamo. Abbiamo giocato e ne abbiamo dovuto rispondere. Ma non era la mia macchina e non stavo guidando", le scuse dell'influencer - poi rilasciato - secondo quanto riporta il Daily Mail.

Hasbulla e i suoi amici, in base a quanto è possibile vedere in un video circolato sui social media, avrebbero bloccato una superstrada per poi finire anche per scontrarsi. "Sebbene lo stesso Hasbulla non stesse guidando - spiega ancora il Mail Online -, è stato visto in piedi all'interno di una delle auto prima che i conducenti bloccassero tratti della strada per poi sfidarsi e sgommare nel traffico".

A intervenire sul caso anche il ministero degli Affari interni del Daghestan: "Il divertimento sfrenato del matrimonio in stile Daghestan è famoso ben oltre i confini della Repubblica - si legge in una nota .-In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare: bloccare le strade, bruciare gomme e sbattere le auto l'una contro l'altra, cose che in realtà - si legge ancora -non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali".