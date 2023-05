Zelensky a Roma, città blindata: la giornata del presidente

Volodymyr Zelensky poco prima di mezzogiorno lascia l'hotel Parco dei Principi ai Parioli, il quartier generale scelto dal presidente ucraino durante la sua giornata di impegni romana. L'auto presidenziale, con le bandiere dell'Ucraina posizionate vicino gli specchietti anteriori, è passata per via Saverio Mercadante diretta verso il Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi per la tappa a Palazzo Chigi dal premier Giorgia Meloni, salutata da una decina di persone che hanno applaudito il passaggio del presidente nonostante il diluvio in corso in quel momento. La zona intorno all'hotel era completamente presidiata da polizia, carabinieri e agenti in borghese, a partire da Porta Pinciana passando per il largo Giuseppe Tartini e l'intera Villa Borghese.

All'esterno dell'hotel Parco dei Principi alcuni poliziotti in borghese hanno garantito il passaggio dell'auto presidenziale. Il quartiere Parioli è quindi tornato di nuovo silenzioso, in attesa di un probabile ritorno di Zelensky nel pomeriggio. Un piano di sicurezza importante in una giornata di pioggia a Roma, con strade completamente chiuse al traffico e posti di blocco in ogni angolo di strada. Un lungo corteo di blindati e forze di sicurezza, dove la vigilanza è rappresentata anche dal reparto a cavallo e dagli elicotteri della polizia. Anche l'Ambasciata austriaca in Italia ha voluto omaggiare l'arrivo nella capitale di Zelensky con una bandiera ucraina esposta all'entrata della sede in via Giovanni Battista Pergolesi, all'angolo dell'hotel Parco dei Principi.