Huawei si impegna a consegnare in due settimane le soluzioni di storage flash

DÜSSELDORF, Germania, 6 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Huawei si impegna a consegnare in due settimane prodotti selezionati di Storage Flash e configurazioni tipiche, con l'intento di supportare la necessaria implementazione di storage flash nei data center.

La consegna rapida garantita su soluzioni di storage flash come Huawei OceanStor Dorado 3000/5000 V6 All-Flash Storage e Huawei OceanStor 2600 V5 Hybrid Flash Storage aiuterà i clienti a superare le interruzioni nella catena di fornitura. Huawei ha inoltre annunciato la proroga fino al 30 giugno della promozione Fast Track 2.0 su componenti di rete quali switch, Access Point (AP) e router garantendo la consegna rapida in due settimane e dunque un accesso rapido e affidabile ai propri prodotti.

L'estensione della promozione risponde alla crescente domanda globale di aziende e organizzazioni che intendono modernizzare le proprie reti e stabilire nuove sedi globali in tempi più brevi. Ciò aiuterà i clienti a ottimizzare le loro operazioni e a ridurre i costi associati a tempi di consegna più lunghi.

Combinando l'innovativo hardware di Huawei, l'algoritmo intelligente FlashLink®, l'architettura SmartMatrix leader del settore e la soluzione active-active senza gateway, Huawei OceanStor Dorado all-flash storage stabilisce nuovi benchmark per prestazioni e affidabilità dello storage, fornendo servizi di dati per applicazioni aziendali di importanza strategica. Inoltre, Huawei OceanStor Dorado eccelle in una serie di scenari, dai database alla virtualizzazione fino all'analisi dei big data, ed è adatto a una varietà di settori.

Huawei OceanStor Dorado 3000 V6 è un sistema di storage all-flash economico e facile da usare, progettato per le piccole e medie imprese. Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 è la nuova generazione di sistemi di storage all-flash di fascia media, in grado di fornire requisiti elevati di disponibilità, utilizzo e usabilità ad aziende di medie e grandi dimensioni grazie alla sua considerevole capacità di archiviazione e a un rapido accesso ai dati.

Huawei OceanStor 2600 V5 è un sistema entry-level di storage flash ibrido intelligente di nuova generazione, progettato per aziende in forte crescita e filiali di grandi imprese. È dotato di una piattaforma hardware di alta qualità che offre potenti capacità di convergenza insieme a un software di gestione intelligente. Il sistema di storage assicura funzionalità, efficienza, affidabilità e O&M (Operations and Maintenance) straordinari oltre a fornire soluzioni efficienti e flessibili di backup e Disaster Recovery (DR) per garantire continuità aziendale e sicurezza dei dati.

La leadership di Huawei in questo settore è ben consolidata, essendo stata riconosciuta leader di mercato per il Primary Storage nel Gartner Magic Quadrant per il sesto anno consecutivo.

"Ci impegniamo ad aiutare i clienti a evitare lunghi tempi di consegna fornendo accesso continuo alla nostra gamma di soluzioni di storage flash" - ha dichiarato Todd Sun, Vice Presidente, Enterprise Business Group, Huawei Western Europe. "È giunto il momento di utilizzare le soluzioni di storage flash nei data center, poiché sono in grado di offrire valore aggiunto grazie a tempi di consegna più brevi."

"Huawei si impegna a collaborare con clienti e partner in ogni settore fornendo soluzioni di rete e di storage all'avanguardia e sostenendoli con offerte e vantaggi speciali e tra i quali la consegna in due settimane nell'ambito della promozione Fast Track."

La promozione storage flash sarà valida fino al 31 dicembre in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda, Portogallo, Spagna e Svizzera.

Le informazioni relative alle promozioni Fast Track per le soluzioni di rete e storage flash sono disponibili online. E' possibile inoltre contattare gli uffici locali Huawei o i distributori per richiedere un preventivo.

