I nuovi sistemi Supermicro Edge a basso consumo e ad alte prestazioni ampliano il portafoglio di soluzioni Edge: si aprono nuove opportunità per le telecomunicazioni, l'industria e l'Intelligent Edge

Le piattaforme offrono fino al doppio delle prestazioni per Watt e un numero maggiore di core sfruttando i processori avanzati Intel Xeon-D (formalmente noti come Icelake-D)

SAN JOSÉ, California, 26 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nelle soluzioni di calcolo ad alte prestazioni, storage, rete e nella tecnologia per il green computing, annuncia nuovi server che incorporano i più recenti processori Intel Xeon D-1700 e Intel Xeon D-2700. Le linee di server E300, 110D e 510D sono progettate esclusivamente per ambienti industriali in cui la potenza e le prestazioni dei processori Intel Xeon D sono necessarie per soddisfare gli SLA più esigenti.

"Questi nuovi server basati su processori Intel Xeon D sono ideali per le soluzioni telco, industriali o intelligent edge", ha dichiarato Mory Lin, GM, IoT/Embedded & Edge Computing, Supermicro. "I sistemi offrono fino a 512 GB di DRAM, più opzioni di I/O e storage e supportano PCI-E 4.0. I nostro server Building Block Solutions® leader del settore offre ai clienti soluzioni ottimizzate progettate per sfruttare appieno i processori Intel Xeon D".

Il SYS-E300 incorpora un processore Intel Xeon D con 4, 8 o 10 core e fino a 256 GB di memoria DDR4 in un case mini-server 1U. Il modello SYS-510D offre maggiori quantità di storage e complessivamente 4 porte Ethernet da 1G e 2 da 25G, mentre i server SYS-110D contengono CPU con un massimo di 20 core e 512 GB di memoria. Ogni sistema include il processore Intel Xeon D ed è il più innovativo System-on-a-Chip realizzato per edge con AI integrata, sicurezza, I/O avanzati e calcolo ad elevata densità. Inoltre, questi sistemi offrono un'elevata velocità di trasferimento dei dati e soddisfano i requisiti di edge essenziali richiesti dalle aziende.

Le organizzazioni che forniscono servizi all'edge beneficeranno di questi nuovi sistemi per elaborare una crescente quantità di dati acquisiti a livello edge. Il server SYS-110D di Supermicro comprende un singolo processore Intel Xeon D, con un TDP fino a 125 W e uno slot PCI-E 4.0x16. Sono disponibili diverse opzioni di I/O e è possibile installare fino a due unità SATA/U.2 da 2,5". Sono disponibili alimentatori ridondanti, a seconda che serva un'alimentazione AC o DC.

"I nuovi processori Intel Xeon-D sono progettati specificamente per l'elaborazione all'edge della rete, con un'elaborazione ad alta densità e una connettività di rete ad alte prestazioni che offre un'elevata velocità di trasmissione dei dati dall'edge che le aziende richiedono. Con una soluzione ecosistemica che sfrutta la più recente tecnologia Intel, come le soluzioni annunciate da Supermicro, continua a abilitare l'ecosistema sfruttando la più recente tecnologia Intel, che stiamo aiutando a consentire a un'ampia gamma di aziende di ridurre il proprio TCO e soddisfare le richieste più esigenti dei loro utenti", ha dichiarato Jeni Panhorst, Intel VP & GM, Divisione Network & Edge Platforms.

La linea di prodotti SYS-E300 contiene fino a due unità SATA. Le aree applicative più diffuse sono le applicazioni di rete come i firewall e gli Universal Customer Premises Equipment, che consolidano le esigenze di elaborazione e di rete in un fattore di forma compatto e facile da usare.

Ulteriori informazioni sui sistemi Xeon-D sono disponibili sulla pagina web delle soluzioni embedded di Supermicro, nonché in un webinar in programma il 3 marzo 2022, alle 10:00 am PT.

