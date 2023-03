I segni che preferiscono la convivenza al matrimonio

Pensate di aver trovato la persona giusta per voi ma non desiderate sposarvi? Vedete il matrimonio come un contratto da firmare, che però non suggella il vostro amore? Se siete propensi ad una convivenza con il partner, senza mai pensare alle nozze, forse questo potrebbe dipendere dal vostro segno zodiacale.

Nel momento in cui vi rendete conto di aver trovato la persona della vostra vita, come vedete il vostro futuro? Sognare di andare all’altare e di celebrare il vostro amore con una cerimonia speciale, oppure ritenete che il matrimonio sia semplicemente una firma sul contratto, che ormai può essere anche eliminata?

Scopriamo insieme se il vostro segno zodiacale è tra quelli che preferiscono la convivenza al matrimonio: le nozze non sono proprio nella vostra mente? Vediamo se il vostro partner può aspirare al massimo a trasferirsi a casa vostra!

Gemelli

Per i Gemelli pensare di legarsi per sempre ad una persona, anche se si tratta di un grande amore, è praticamente impensabile. I nati sotto questo segno zodiacale hanno bisogno di sentirsi liberi e di non avere costrizioni: nel momento in cui credono di aver perso la loro autonomia, diventano sfuggenti e potrebbero scappare. Se vogliono preservare l’amore che li lega al partner, non devono assolutamente sposarsi, ma continuare a difendere i propri spazi.

Ariete



Lo stesso discorso, in parte, potrebbe valere anche per il segno dell’Ariete. I nati sotto questo segno zodiacale odiano profondamente quando un rapporto diventa noioso e detestano l’abitudine. Ecco perché il matrimonio potrebbe essere visto come un ostacolo: la passione non deve mai venire meno, per questo la convivenza potrebbe essere da preferire rispetto alle nozze.

Acquario

Lo spirito libero dell’Acquario non può assolutamente tollerare che arrivi il matrimonio a porre un freno definitivo alla sua libertà. Le nozze, per l’Acquario, sono qualcosa di “antico” e ormai superato. Anche se trova l’amore, l’Acquario andrà a convivere senza pensare minimamente a sposarsi!