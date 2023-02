Idratazione: il segreto per rigenerare le corde vocali

Il Professor Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, evidenzia come bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno, possa influire positivamente sulla qualità della nostra voce

Milano, 15 febbraio 2023 – Alla base dell’interazione tra gli individui, la voce è la forma di comunicazione primaria più importante. Non solo, per cantanti e tenori è considerata un vero e proprio strumento di lavoro ed è fondamentale, per tutti, prendersene cura, poiché un eccessivo stress delle corde vocali potrebbero danneggiare l’intero apparato fonatorio. Oltre allo svolgimento di esercizi mirati per allenare le corde vocali, è possibile migliorare la qualità della voce aumentando i livelli di idratazione quotidiani.

Nello specifico, per quanto riguarda l’apparato fonatorio, sono fondamentale sia l’idratazione sistemica che consiste nell’introduzione del giusto quantitativo di acqua giornaliero nel nostro corpo, sia l’idratazione superficiale che si ottiene garantendo il livello di umidità necessario a mantenere in salute la superficie delle corde vocali. Questi due tipi di idratazione differenti, non sono da considerarsi indipendenti, ma integrativi, in quanto possono influenzarsi a vicenda; in entrambi, l’acqua svolge una fondamentale funzione fisiologica, evitando l’essicazione dei tessuti.

“Le corde vocali sono strutture molto complesse, il loro regolare funzionamento è determinato dall’interazione dei diversi tessuti, quello epiteliale, connettivo e muscolare. In particolare, quello epiteliale assume un ruolo primario nella regolazione idrica superficiale delle corde vocali, tramite sistemi di trasporto di molecole d’acqua e ioni.” – evidenzia il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation – “Nella fase di emissione di suoni, il fluido di contatto delle corde vocali viene spinto via. Nei professionisti, questo potrebbe causare stress vocale, con il rischio di una conseguente disidratazione dei tessuti. È perciò fondamentale mantenere una corretta idratazione”.

Condizioni di secchezza delle corde vocali non permettono una facile oscillazione tre esse e potrebbero generare conseguenze negative, come, ad esempio, gravi fonotraumi. Per tutti questi motivi, il Professor Zanasi raccomanda un’idratazione costante, che consiste nell’assunzione di almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno, al fine di prevenire eventuali lesioni dell’apparato fonatorio.

Fonti

The Effect of Superficial Hydration, With or Without Systemic Hydration, on Voice Quality in Future Female Professional Singers; Rouxjeanne Vermeulen, Jeannie van der Linde, Shabnam Abdoola, Kristiane van Lierde, Marien Alet Graham; 2021

Voice Habits and Behaviors: Voice Care Among Flamenco Singers; Marina Garzón García, Juana Muñoz López, Elvira Y Mendoza Lara; 2016

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti. Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

Contatti:

Responsabile relazioni esterne

Gruppo Sanpellegrino

Prisca Peroni

prisca.peroni@waters.nestle.com

Tel: 02 3197.1

Ufficio Stampa MSL Italia

marco.rivetta@mslgroup.com

Tel: 3357390159 - 02 7733 6280