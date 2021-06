Il cloud 5G per lo sviluppo digitale

A livello globale, le realtà industriali operative in ambito edge - tra cui provider di servizi di comunicazione, aziende manifatturiere, automotive, aziende attive nel settore dei trasporti, sanità, media e intrattenimento - sono alle prese con la sfida di dar vita a imprese più digitalizzate e offrire nuove esperienze e servizi ai i propri clienti. Per affrontare questo cambiamento di paradigma, Ericsson e Google Cloud hanno annunciato una partnership per lo sviluppo congiunto di soluzioni 5G ed edge cloud per supportare i provider di servizi di comunicazione nell’ampliamento dell’offerta e nella creazione di nuovi modelli d’uso per i clienti. La partnership si affianca a quella già in corso tra le due aziende per la fornitura di servizi volti alla trasformazione digitale delle reti degli operatori e alla migrazione delle applicazioni attraverso soluzioni cloud-native e basate su container.

«Il 5G è una formidabile piattaforma per l'innovazione. Combinato con le prestazioni del cloud edge, il 5G ha il potenziale per accelerare la trasformazione digitale praticamente di qualsiasi settore dell'industria o della società» ha spiegato Niklas Heuveldop, Presidente e Responsabile di Ericsson per il Nord America. Per questo nuovo accordo sono allo studio soluzioni presso i D-15 Labs di Ericsson, che si trovano nella Silicon Valley. Si tratta di un centro di innovazione all’avanguardia che permette sviluppo e testing su una piattaforma 5G live e multilayer effettivamente operativa. Le organizzazioni hanno la straordinaria opportunità di trasformare digitalmente i propri business attraverso 5G e funzionalità cloud come l'intelligenza artificiale e il machine learning sull'edge” ha detto Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud.

Google Cloud ed Ericsson stanno inoltre sperimentando, con Tim, come parte della loro partnership, soluzioni per dare il via alla realizzazione della prima rete Cloud 5G in Italia.Il progetto si baserà sull'infrastruttura Telco Cloud di TIM, ma anche delle soluzioni Cloud di Google e delle tecnologie Ericsson 5G Core Network e Automation. Realizzata in collaborazione con Google Cloud ed Ericsson, questa soluzione consentirà di accelerare la creazioni di applicazioni digitali in 5G grazie all'automazione dei processi industriali e lo sviluppo di servizi in tempo reale.

Queste offerte congiunte aiuteranno le imprese di settori come l’automotive, la manifattura, i trasporti, la sanità, a offrire soluzioni integrate in grado di migliorare l'efficienza dei processi logistici e di produzione. La rete Cloud Network 5G verrà resa disponibile in prossimità delle sedi delle aziende che intendono adottare la connettività e i servizi 5G, che potranno avvalersi della rete radio a banda ultra-larga (Ran) senza la necessità di costruire l'infrastruttura fisica della rete core nei propri siti logistici o di produzione.