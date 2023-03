Il colosso inglese Standard Chartered apre alle cripto

Dopo il collasso di FTX e le vicende negative che hanno coinvolto direttamente e non gli operatori del comparto fintech, autorità e opinione pubblica hanno chiesto e introdotto negli ultimi mesi molte restrizioni alle loro attività. Ma c’è chi si muove controcorrente e continua a scommettere sul futuro delle criptovalute. Zodia, piattaforma per gli investimenti controllata dalla banca inglese Standard Chartered, ha infatti recentemente annunciato di aver ottenuto la licenza per operare sui mercati digitali in Lussemburgo.