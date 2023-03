Il dr. Claudio Mocci (Dent.AL.) nominato coordinatore del gruppo di studio PEERS

PEERS è un network globale per professionisti appassionati di tematiche implantari e di odontoiatria digitale, basato sullo studio e il confronto con clinici di alto spessore medico e scientifico.

Civitavecchia, 14 marzo 2023. L’obiettivo del gruppo di studio professionale è crescere attraverso il confronto e lo scambio alla pari su sistematiche implantari e di odontoiatria digitale. PEERS è una community di implantologi, protesisti e odontotecnici, con più di 1.300 membri in 12 paesi nel mondo. Il gruppo nasce in seno al colosso multinazionale DS (Dentsply Sirona), che sponsorizza gli eventi e gestisce l’organizzazione, ma lascia piena autonomia al board nazionale, ai membri e alle sezioni regionali in tema di programmazione culturale, argomenti da approfondire e progetti di ricerca. Gli studi condotti da PEERS permettono di perfezionare e aggiornare le conoscenze odontoiatriche dei membri, a vantaggio dei loro pazienti che hanno così l’opportunità di avvalersi di medici e chirurghi odontoiatri sempre più preparati e all’avanguardia. Il dr. Claudio Mocci, titolare della clinica Dent.AL. ad Allumiere in provincia di Roma, è stato nominato coordinatore scientifico del gruppo regionale PEERS Lazio.

“È un onore e un pregio aver ricevuto questo prestigioso incarico - dichiara il dr. Claudio Mocci della clinica Dent.AL. -, perché mi permette di diffondere gli studi e le mie conoscenze sulle nuove tecnologie nell’ambito dell’implantologia dentale, di cui ho maturato ampia esperienza in questi anni. Sono lieto di aver visto la nascita di un bel gruppo di colleghi impegnati nella crescita professionale e uniti da un rapporto di stima ed amicizia. Per i prossimi incontri ho previsto una struttura fortemente interattiva in cui, una volta scelta collegialmente la tematica di interesse, viene invitato un relatore di prestigio a tenere una lezione di approfondimento. A seguire i vari membri presentano i propri casi clinici in una sessione breve da 10 minuti ciascuno. L’azienda di volta in volta presenta le novità biotecnologiche e commerciali più accattivanti e al termine dell’incontro si svolgerà una tavola rotonda con discussioni, domande e la stesura di una “position paper”, ovvero delle linee guida interne che verranno condivise tra i membri, frutto dell’incontro stesso. Inoltre ad ogni incontro si proporrà per la volta successiva una nuova tematica o progetti di ricerca da sviluppare sia singolarmente che in modalità ‘multicentrica’, coinvolgendo in simultanea più medici”.

L’incarico ottenuto dal dr. Mocci si affianca all’attività formativa che da anni lo vede impegnato insieme alla dr.ssa Giuliana Pascarella nel Dental Education Center, presso il loro studio Dent.AL. di Allumiere, in cui vengono ciclicamente organizzati corsi formativi per odontoiatri su tematiche chirurgiche, implantari, odontoiatria digitale, chirurgia guidata, etc. Anche la dr.ssa Pascarella è membro del gruppo di studio PEERS, impegnata nello sviluppo di metodiche implanto-protesiche digitali.

Il riconoscimento di coordinare il gruppo di studio PEERS Lazio conferma l’impegno del dr. Claudio Mocci nel dare ai propri pazienti un servizio sempre più innovativo. Lo studio Dent.AL. ha fatto da sempre della dotazione tecnologica il suo fiore all’occhiello. Oggi è punto di riferimento per Allumiere, Civitavecchia e dintorni, compreso il bacino nord di Roma e la provincia di Viterbo.

•CONTATTI: https://www.dent-al.com/