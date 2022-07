IL GERANIUM DI COPENAGHEN È STATO NOMINATO IL MIGLIOR RISTORANTE AL MONDO DA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022

LONDRA, 18 luglio 2022 /PRNewswire/--

La crème de la crème della comunità mondiale dei ristoranti si è riunita a Londra questa sera per celebrare The World's 50 Best Restaurants awards 2022, sponsorizzati da S.Pellegrino e Acqua Panna. La cerimonia di premiazione, condotta dall'attore di fama internazionale e gourmet Stanley Tucci, ha onorato l'eccellenza gastronomica di 24 territori in cinque continenti prima conferire al Geranium di Copenaghen il titolo di The World's Best Restaurant 2022 e The Best Restaurant in Europe 2022.

Per la classifica completa delle posizioni dalla 1 alla 50, consultare il sito web qui.

Il ristorante Geranium, guidato dallo chef Rasmus Kofoed e dal sommelier Søren Ledet, secondo classificato in The World's 50 Best Restaurants 2021, quest'anno conquista il titolo al posto di Noma, che entra nella Best of the Best Hall of Fame. La missione di Geranium è creare cibo che risvegli i sensi, e la meticolosa cucina e incredibile visione dello Chef Kofoed, compresa la sua recente decisione di non servire più carne, hanno ottenuto importanti riconoscimenti e conquistato fan in tutto il mondo. Sul podio, con Geranium troviamo Central (No.2) di Lima e Disfrutar (No.3) di Barcellona.

