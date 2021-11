Il Gruppo Studi Cognitivi lancia inTherapy: rete d’eccellenza in Psicoterapia

Milano, 23 Novembre 2021. In risposta ad un crescente bisogno di supporto psicoterapeutico da parte degli italiani, il Gruppo Studi Cognitivi ha recentemente lanciato inTherapy: la prima rete nazionale di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale d’eccellenza. Si tratta di una novità che rappresenta per certi versi una rivoluzione nel nostro Paese e che arriva nel momento più opportuno. Con la pandemia infatti gli italiani hanno riscoperto il valore e l’esigenza di un supporto psicologico mirato, che li aiutasse a gestire il disagio / la sofferenza psicologica in modo efficace. Il vero problema della psicoterapia, negli ultimi anni, è stato infatti quello di non riuscire, spesso, a rispondere in modo completo e puntuale alle esigenze dei pazienti.

Con inTherapy è stato compiuto finalmente un grande passo in avanti, perché per la prima volta viene applicato un metodo scientifico al fine di individuare le esatte e precise necessità del paziente ed assegnargli la figura professionale più indicata.

La rete di professionisti d’eccellenza di inTherapy

Un grande punto di forza di inTherapy è costituito dall’ampia rete di professionisti formati e certificati da Studi Cognitivi: terapisti che vantano un’esperienza ed una competenza di altissimo livello e che si basano sul metodo scientifico, dalla diagnosi alla scelta dell’intervento da adottare. A tal proposito va ricordato che il Gruppo Studi Cognitivi è leader in Italia nel campo della psicoterapia: specializzato nell’alta formazione, nella divulgazione scientifica, nella ricerca e nell’erogazione di servizi clinici, è ormai un punto di riferimento nel nostro Paese. Parliamo dunque di una realtà d’eccellenza, seria ed affidabile, che rappresenta un orgoglio nazionale per quanto riguarda il settore della psicoterapia e non solo.

I professionisti che rientrano nella rete di inTherapy provengono tutti dall’alta formazione di Studi Cognitivi e sono dunque tra i migliori psicoterapeuti e psichiatri nel nostro Paese.

Il metodo inTherapy: approccio mirato per ogni paziente

inTherapy si distingue dalla maggior parte dei servizi nell’ambito della psicoterapia per via del metodo adottato, che ha l’obiettivo di individuare per ogni paziente il professionista più adatto. Qualsiasi percorso inizia con la diagnosi effettuata da uno psicoterapeuta esperto, che inquadra con precisione il problema ed individua l’origine del disagio. Solo comprendendo i motivi profondi della sofferenza è infatti possibile individuare la terapia più adatta per ogni paziente ed affiancargli il professionista migliore.

Viene dunque costruito un percorso terapeutico su misura, programmando sedute che possono essere svolte sia online che in presenza a seconda delle preferenze del paziente e delle sue necessità. Nessuno però viene abbandonato durante la terapia: inTherapy monitora costantemente l’operato dei professionisti, per assicurarsi che la strategia adottata sia efficace e che il paziente riesca realmente a stare meglio.

L’approccio scientifico in psicoterapia

Ciò che distingue inTherapy nel panorama nazionale è la sua grande serietà nell’applicare un approccio scientifico in un ambito come quello della psicoterapia e questo non si limita al momento della cura in sé. La stessa assegnazione del professionista non avviene in base ad algoritmi standardizzati ma in riferimento a una diagnosi puntuale e alle competenze dei terapeuti che prendono in esame i disagi reali del paziente. Questi d’altronde ha tutto il diritto ad essere curato da un professionista specializzato nelle sue problematiche specifiche.

