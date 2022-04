Il mercato Fintech si espande tra i giovanissimi

Il mercato Fintech è in forte espansione, con un numero sempre maggiore di società che provano ad allargare il loro mercato. La nuova frontiera è catturare utenti tra gli adolescenti, con app destinate allo scambio di denaro tra genitori e figli, raccolte di fondi tra amici e depositi per lavoretti estivi. Ultima in ordine di tempo Copper, una app di fintech destinata ai teenagers, che in meno di un anno ha raggiunto 800mila utilizzatori e che ha recentemente annunciato di aver raccolto tra gli investitori 29 milioni di dollari. Tra le funzioni, oltre a carte di credito personalizzate e supporto ai pagamenti digitali, la possibilità per i genitori che inviano denaro ai propri figli di controllarne le spese.