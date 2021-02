"Il motore dell'aereo è in fiamme" - Video

(Adnkronos)

"Il motore dell'aereo è in fiamme. I miei genitori sono su questo volo. Stanno tutti bene". Il messaggio prova ad essere tranquillizzante, ma il video abbinato al tweet è terrificante. Dall'interno della cabina del volo 328 United Airlines viene ripreso uno dei motori in fiamme. Le immagini si riferiscono ad un Boeing 777-200 partito dall'aeroporto di Denver, in Colorado. Il motore, secondo le prime informazioni, ha preso fuoco poco dopo il decollo. L'aereo, diretto a Honolulu, è rientrato a Denver ed è atterrato senza incidenti. Il problema al motore ha provocato un'autentica pioggia di pezzi meccanici: su Twitter, spopolano le foto dei giardini delle case dell'area di Broomfield invasi da enormi rottami.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela(@michaelagiulia) February 20, 2021

