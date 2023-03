Il nuovo business del momento l’usato di lusso

Napoli, 15 Marzo 2023. 12 anni fa Lualdo Nettuno ha creato Mastrogeppetto Vintage, a Torre del Greco e oggi questo negozio rappresenta uno dei leader nel settore dell’usato di lusso.

Le origini del brand rimandano al personaggio della favola di Collodi, ma tutto è iniziato quando dopo il diploma, Nettuno ha iniziato a lavorare nella falegnameria del nonno denominata, appunto, “Mastro Geppetto”.

Nel 2008 Nettuno ha deciso di rilevare l’attività, grazie a un piccolo sostegno di sua madre, che lo ha aiutato a rendersi indipendente e ha comincia ad occuparsi anche di restauro di mobili antichi.

Ma il cambiamento è avvenuto grazie a un viaggio in Francia, dove Nettuno ha acquistato un mobile che conteneva a sorpresa borse Louis Vuitton datate, subito vendute.

Nettino ha iniziato ad aprirsi a un mercato diverso, a espandersi nel settore del second hand di lusso e a vestirsi anche in un altro modo, attirando attenzione, anche come forma di riscatto personale a livello sociale. Una volta vendute le borse, ha chiamato una cliente della Napoli bene e chiesto un baratto, ovvero un restauro in cambio di borse firmate, il pubblico ha risposto bene e anche queste sono state subito vendute.

“Sicuramente dopo la registrazione su Facebook, Instagram e da quando Belen è andata a comprare da lui una borsa, è diventato popolare nel mondo del lusso second hand e meta prediletta dai vip.

Non solo Belen pero’, perchè Mastrogeppetto Vintage è anche il primo negozio vintage a fornire la Ferragni ed è pioniere della collaborazione con gli influencer!

E’ dal 2013 che Lualdo Nettuno ha deciso di dedicarsi esclusivamente alle borse di lusso, aprendo il primo negozio Vintage nella I° Traversa Vittorio Veneto, ma in poco tempo è seguita l’inaugurazione degli altri due e oggi un’intera strada è occupata dalle sue botteghe tanto che nel 2016 il Comune di Torre del Greco ha deciso di conferire un riconoscimento al giovane imprenditore consegnandogli una targa al merito.

Il vintage è considerato tra i migliori investimenti per la vita e sono moltissime le donne che riescono a realizzare il loro sogno di una Louis Vuitton, una raffinatissima Chanel 2.55 o una “trascendentale” Kelly della Hermes e tutto cio’ grazie alla costante ricerca di Lualdo Nettuno, che si avvale di uno staff di professionisti su cui può contare.

Quello delle borse di lusso è uno dei mercati più rischiosi; come fai a scoprire le borse autentiche da quelle false e come tuteli la tua clientela da questo punto di vista?

Trra i brand più gettonati Gucci, Dior, Chanel, Hermes, se vogliamo metterli sul podio della vendibilità, poi, al primo posto Chanel, poi Gucci must popular, poi Vuitton e Dior a pari merito.

Prima gli oggetti vintage venivano trovati grazie alla rete di procacciatori, i giri per i mercati, le richieste alle blogger e alle mogli dei giocatori, oggi, invece, sono gli altri a cercarli.

Anche gli uomini si sono molto avvicinati al second hand, e sono i migliori clienti perché vogliono vedere le loro donne con capi griffati, quindi sono i più grandi collezionisti e fiutano i migliori affari e brand

Nello store non si trovano solo oggetti costosissimi. Mastrogeppetto è accessibile a tutti,grazie alla scontistica in vigore anche on line una volta al mese, con open day e svendita prodotti in stock, proprio per dare la possibilità a tutti di acquistare un prodotto di lusso a un sottocosto usando #èuscitopazzoilpadrone

Nel bazar delle meraviglie, comunque, si trovano articoli per tutte le tasche: si parte dai 300 euro circa fino ad arrivare a decine di migliaia di euro (ma è chiaro che le cose che valgono non hanno prezzo) e l’agevolazione è sempre a favore del cliente perché il brand mette a disposizione oggetti in ottime condizioni al 60% o anche 50% o al 40% in meno rispetto al prezzo di retail

Tra i prossimi progetti, infine, avendo uno stock importante e soprattutto lavorando già nello stylist e in un mondo come quello del wedding, è previsto un lancio in questo settore con accessori e borse lusso, per creare anche il servizio trucco e parrucco trasformando qualsiasi brutto anatroccolo in principessa!

#brand #borse #vintage #brandlusso #lusso #secondhand #gucciusato #louisvuittonusato #kellyusate #chanelusato #diorusato