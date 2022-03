Il Po torna navigabile grazie al progetto di Hydrodata

Hydrodata ha realizzato un progetto per la Città di Torino per rendere nuovamente navigabile il tratto cittadino del Po e valorizzare la presenza del fiume in città come accade in molte capitali europee. Questo significa assicurare la fruizione di ampi spazi pubblici ricreativi lungo le fasce fluviali e permettere l’impiego del fiume come elemento di connessione tra vari punti peculiari della città presenti lungo la tratta, istituendo un vero e proprio servizio turistico di navigazione sul fiume.

A seguito della piena del novembre 2016 - spiega Hydrodata - il servizio di navigazione era stato sospeso a causa dei danni subiti dalle strutture di imbarco esistenti e alla perdita delle due imbarcazioni allora utilizzate per il servizio di trasporto pubblico (denominate Valentino II e Valentina II).

Nella prima fase del progetto (Documento di fattibilità delle alternative progettuali) è stata individuata la soluzione tecnica più vantaggiosa dal punto di vista della fruizione turistica compatibilmente con le caratteristiche idro-morfologiche, naturalistiche e di sicurezza idraulica del fiume stesso: tale soluzione è stata sviluppata nella seconda fase del progetto (Progetto di fattibilità tecnica ed economica) che permetterà il ritorno della navigazione tra Borgo Navile, in Comune di Moncalieri, e i Murazzi, mediante il ripristino degli approdi esistenti e la realizzazione di un nuovo imbarco in corrispondenza della passerella 'Turin Marathon' con funzione di rimessaggio e messa in sicurezza dei battelli in caso di piena.

Per i futuri battelli si è optato per un tipo di alimentazione ibrida elettrico/diesel (quest’ultima pensata ai soli fini di emergenza) attrezzando sia il nuovo imbarco Marathon, che quello dei Murazzi, con appositi impianti per la ricarica delle batterie.

"E' un progetto molto importante perché si tratta di un intervento ingegneristico complesso che, tramite l’elevata competenza messa in campo da Hydrodata, sarà in grado di rendere nuovamente navigabile un tratto cittadino del fiume Po restituendo, migliorata, una grande risorsa turistica per la Città di Torino", spiega Dieter Theiner, amministratore delegato di Hydrodata, del Gruppo Alperia azienda leader nel campo delle energie rinnovabil.