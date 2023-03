Il progetto Spalla a Spalla e la sensibilizzazione sul tema del bullismo

"In collaborazione con Procter & Gamble"

Il bullismo è un fenomeno molto diffuso che affligge un'elevata percentuale di giovani durante l'infanzia e l'adolescenza, e ha spiacevoli ripercussioni non solo sull'equilibrio psico-fisico, ma anche sul futuro della persona.

Secondo quanto emerso dallo studio UNESCO intitolato “Al di là dei numeri: porre fine alla violenza nella scuola”, il 32% degli studenti è stato oggetto di atti di bullismo nel corso degli ultimi dodici mesi. Nel Vecchio continente e in Nord America sono predominanti i fenomeni di bullismo psicologico, mentre nelle altre aree geografiche vengono attuato con maggiore frequenza quelli di tipo fisico. Molto diffuso anche il cyberbullismo, il quale colpisce almeno un giovane ogni dieci.

Un altro interessante studio, ossia il “Global Quantitative Study 2020” della Head&Shoulder, ha rilevato che i giovani che soffrono di problemi di forfora hanno maggiori probabilità di venire bullizzati rispetto ai coetanei, probabilmente anche a causa del senso di inadeguatezza e della relativa insicurezza che il problema fa nascere.

Come nasce il progetto

Il progetto Spalla a Spalla lanciato da Head&Shoulders nasce in collaborazione con la Onlus Fare X Bene e punta a sensibilizzare non solo i giovani, ma anche gli adulti che si occupano di loro, sul tema del bullismo, fornendo strumenti utili per combatterlo dall'interno.

Tra i testimonial del progetto vi sono due componenti del gruppo comico napoletano The Jackal, Aurora e Ciro, e Matteo Berrettini, campione di tennis.

Head&Shoulder è uno dei brand del Gruppo Procter & Gamble, azienda da sempre impegnata nel sociale.

Il progetto Spalla a Spalla contribuisce infatti all’obiettivo di Campioni Ogni Giorno, l’iniziativa di Procter & Gamble che mira a realizzare più di 2 milioni di azioni concrete per le persone e per l’ambiente nei prossimi tre anni. Campioni Ogni Giorno fa parte del più ampio progetto di cittadinanza d’impresa P&G per l’Italia, il cui obiettivo è sia quello di fornire a milioni di persone marchi e prodotti per l’igiene quotidiana di alta qualità, sia di offrire un supporto per generare un impatto positivo e concreto sull’ambiente e sulla società.

Cosa prevede il progetto

Il progetto Spalla a Spalla consta di quattro passaggi fondamentali, pensati per individuare le criticità, sensibilizzare giovani e adulti e offrire un supporto in più ai contesti più problematici.

In particolare, genitori, studenti e insegnanti che prenderanno parte all'iniziativa dovranno innanzitutto compilare un questionario iniziale che consentirà agli esperti di individuare i fattori critici.

In un secondo momento, verranno organizzate una plenaria per i giovani, guidata da esperti e volta a fornire informazioni e a sensibilizzare sul tema, e una per gli adulti, ossia genitori e insegnanti, ai quali verrà spiegato come riconoscere i fenomeni di bullismo e a intervenire nel modo più idoneo.

Le classi che presenteranno maggiori criticità verranno inoltre invitate a partecipare a due incontri di gruppo nel corso dei quali i ragazzi potranno svolgere giochi di ruolo, tavole rotonde e altre attività formative.

Al termine del percorso, tutti i partecipanti dovranno rispondere a un secondo questionario, il quale consentirà al team di valutare se i contenuti trasmessi sono stati assimilati in modo adeguato.

Gli obiettivi del progetto

Attraverso un percorso di insegnamento e scambio, il progetto condurrà i partecipanti verso una conoscenza maggiore del fenomeno del bullismo e del più recente cyberbullismo, aiutando tanto le giovani vittime, quanto gli adulti che li seguono nel loro percorso di crescita. Coinvolgendo tutti i componenti delle scuole partecipanti, Spalla a Spalla punterà anche a sensibilizzare i ragazzi che bullizzano i propri coetanei.

Il nome del progetto non è stato scelto a caso, in quanto desidera trasmette un messaggio importante: per sconfiggere il bullismo, è importante che i giovani imparino a chiedere aiuto, evitando di isolarsi e lavorando al fianco dei compagni, dei genitori e dei docenti.

Quali scuole possono partecipare

Il progetto troverà attuazione in 20 Scuole Secondarie di secondo grado, le quali verranno selezionate in base al numero di candidature ricevute attraverso il sito web a esso dedicato.

Per candidare un istituto, non si deve fare altro che caricare uno scontrino contenente un prodotto del marchio organizzatore e indicare il nome della scuola.