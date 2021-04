Il ransomware Cring infetta organizzazioni industriali attraverso vulnerabilità dei server VPN

Milano, 7 aprile 2021- All'inizio del 2021, alcuni threat actor hanno condotto una serie di attacchi utilizzando il ransomware Cring. Questi attacchi erano stati citati dal CSIRT di Swisscom anche se ancora non era chiaro quale fosse il modo in cui il ransomware riuscisse ad infettare la rete delle organizzazioni. Un'indagine sugli incidenti di una delle organizzazioni prese di mira e condotta dagli esperti di Kaspersky ICS CERT, ha rivelato che gli attacchi del ransomware Cring sfruttano una vulnerabilità nei server VPN. Le vittime di questi attacchi includono imprese industriali situate in alcuni Paesi europei. In uno di questi casi l’attacco ha provocato l'arresto temporaneo di un sito di produzione.

Nel 2019, fu rilevata la vulnerabilità CVE-2018-13379 nei server VPN Fortigate. Il problema venne affrontato e risolto grazie alle patch, anche se non tutti i dispositivi furono aggiornati. A partire dall’autunno 2020, infatti, iniziarono ad apparire su alcuni forum presenti nel dark web le offerte per l’acquisto di un elenco già pronto contenente indirizzi IP di dispositivi vulnerabili connessi a internet. Con queste informazioni, un attaccante non autenticato poteva connettersi all’appliance tramite internet e accedere in remoto al file di sessione contenente nome utente e password memorizzati in chiaro, ovvero con un testo non crittografato.

L’attività di incident response condotta dagli esperti di Kaspersky ICS CERT, ha rivelato che nella serie di attacchi con il ransomware Cring, per ottenere l’accesso alla rete aziendale, il threat actor ha sfruttato la vulnerabilità CVE-2018-13379.

Le indagini hanno mostrato che, qualche tempo prima della fase più importante dell'operazione, gli attaccanti avevano eseguito connessioni di prova al gateway VPN, apparentemente al fine di assicurarsi che le credenziali utente rubate per la VPN fossero ancora valide.

Il giorno dell'attacco, dopo aver ottenuto l'accesso al primo sistema della rete aziendale, gli attaccanti hanno utilizzato l'utility Mimikatz. L'utility è stata sfruttata per rubare le credenziali degli account degli utenti Windows che avevano precedentemente effettuato l'accesso al sistema compromesso. Gli attaccanti sono poi riusciti a compromettere l'account dell'amministratore di dominio e a dare inizio al propagarsi dell’attacco su altri sistemi della rete aziendale sfruttando i diritti di accesso dell’amministratore che, con un singolo account utente, poteva entrare in tutti i sistemi della rete.

Dopo aver fatto una ricognizione e ottenuto il controllo di tutti i sistemi preziosi per le operazioni dell’organizzazione industriale, gli attaccanti hanno scaricato e lanciato il ransomware Cring.

Secondo gli esperti, un ruolo chiave nella riuscita dell’attacco lo ha giocato la mancanza di aggiornamenti tempestivi del database per la soluzione di sicurezza utilizzata sui sistemi attaccati, impedendo alla soluzione di rilevare e bloccare la minaccia. Va anche notato che alcuni componenti della soluzione antivirus sono stati disabilitati, riducendo ulteriormente la qualità della protezione.

"Vari dettagli dell'attacco indicano che gli attaccanti avevano analizzato attentamente l'infrastruttura dell'organizzazione presa di mira e preparato il proprio toolkit sulla base delle informazioni raccolte in fase di ricognizione. Per esempio, il server host del malware da cui è stato scaricato il ransomware Cring aveva abilitato l'infiltrazione tramite indirizzo IP e rispondeva solo alle richieste provenienti da diversi Paesi europei. Gli script degli attaccanti hanno camuffato l'attività del malware facendola apparire come parte di un'operazione della soluzione antivirus dell'organizzazione terminando i processi eseguiti dai server di database (Microsoft SQL Server) e dai sistemi di backup (Veeam) che venivano utilizzati sui sistemi selezionati per l’encryption. Un'analisi dell'attività degli attaccanti dimostra che, sulla base dei risultati della ricognizione effettuata sulla rete dell'organizzazione presa di mira, gli attaccanti hanno scelto di criptare quei server la cui perdita, secondo loro, avrebbe causato il maggior numero di danni alle operazioni dell'azienda", ha commentato Vyacheslav Kopeytsev, security expert dell’ICS CERT di Kaspersky.

È possibile avere maggior informazioni sull’indagine sul sito del Kaspersky ICS CERT.

Per proteggersi da questa minaccia, gli esperti di Kaspersky raccomandano di:

• Aggiornare il firmware del gateway VPN alle ultime versioni.

• Aggiornare le soluzioni di protezione degli endpoint e i loro database alle ultime versioni.

• Assicurarsi che tutti i moduli delle soluzioni di protezione degli endpoint siano sempre abilitati, come raccomandato dal fornitore.

• Assicurarsi che la policy di active directory permetta agli utenti di accedere solo a quei sistemi che sono richiesti dalle loro esigenze operative.

• Limitare l'accesso VPN tra le strutture e impedire l’accesso a tutte quelle porte che non sono richieste da esigenze operative.

• Configurare il sistema di backup per memorizzare le copie di sicurezza su un server dedicato.

• Migliorare ulteriormente la resistenza dell’organizzazione a potenziali attacchi ransomware considerando l'implementazione di soluzioni di sicurezza di tipo Endpoint Detection and Response su entrambe le reti IT e OT.

• Adattare i servizi Managed Detection and Response per ottenere un accesso immediato al più alto livello di competenze e conoscenze da parte di esperti di sicurezza professionisti.

• Utilizzare una protezione dedicata ai processi industriali. Kaspersky Industrial CyberSecurity protegge i nodi industriali e consente il monitoraggio delle reti OT per rilevare e bloccare le attività dannose.

Informazioni su Kaspersky ICS CERT

Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (Kaspersky ICS CERT) è un progetto globale lanciato da Kaspersky nel 2016 per coordinare l’impegno di venditori di sistemi di automazione, proprietari e operatori di impianti industriali e ricercatori di sicurezza informatica per proteggere le imprese industriali dai cyberattacchi. Kaspersky ICS CERT dedica i suoi sforzi principalmente all'identificazione delle minacce potenziali ed esistenti che prendono di mira i sistemi di automazione industriale e l'Industrial Internet of Things. Kaspersky ICS CERT è un membro attivo e partner delle principali organizzazioni internazionali che sviluppano raccomandazioni sulla protezione delle imprese industriali dalle minacce informatiche. ics-cert.kaspersky.com

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis

kaspersky@noesis.net