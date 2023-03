Il WMF International Roadshow prosegue: Praga e Berlino le prossime tappe in programma. Annunciata una Call for Cities internazionale per ospitare il WMF

Prosegue con slancio l’International Roadshow, il progetto itinerante del WMF - We Make Future che mira a promuovere l'innovazione made in Italy nel mondo rafforzando le connessioni tra Paesi e i relativi ecosistemi d’innovazione, e a costruire una rete globale di aziende, startup, istituzioni, innovatori e investitori in grado di costruire un futuro migliore sfruttando il costante sviluppo del settore dell’innovazione digital-tech. Attesa anche l’apertura di una Call for Cities internazionale, che consentirà di candidare la propria città ad ospitare il WMF.

Bologna, 16/03/2023. Non conosce battute d’arresto il percorso del WMF International Roadshow , il progetto itinerante del WMF - Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, che punta a rafforzare le connessioni tra gli ecosistemi globali dell’innovazione. Dopo le precedenti tappe del 2022, realizzate a Vienna (Austria), Valencia (Spagna), Salonicco (Grecia) il Cairo (Egitto) e ultimissima in ordine cronologico Tirana (Albania), lo scorso 15 marzo, il Roadshow si appresta ad atterrare a Praga il 19 aprile e a Berlino il 27 aprile. Una serie di eventi in collaborazione con realtà locali, focalizzati sull’innovazione digital-tech internazionale e dedicati a strutturare connessioni tra gli ecosistemi di innovazione dei singoli paesi, con l’obiettivo di promuovere il flusso di idee innovative e progetti tra l'Italia e il mondo, tramite una attenta attività di scouting tra le startup locali all’estero, e allo stesso tempo di promozione delle eccellenze dell’innovazione made in Italy a livello internazionale, portando le migliori startup dell’ecosistema italiano all’interno degli eventi WMF nel mondo.

“L’international Roadshow del WMF nasce come progetto di cooperazione globale: uno strumento che opera da ponte tra più Paesi che, insieme, costituiscono una vallata dell’Innovazione - l’Innovation Valley - dove istituzioni, startup e cittadini lavorano insieme per rispondere alle grandi sfide globali che ci attendono” spiega Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “Il WMF, che nasce come acceleratore di formazione, cultura e innovazione, mette a disposizione il proprio ecosistema per collaborare a livello globale e dare un contributo allo sviluppo innovativo dei driver e delle industries che guidano i vari Paesi, con l’obiettivo finale di co-costruire un futuro migliore attraverso gli strumenti dell’innovazione tecnologica e digitale.” Tra le tappe future dell'International Roadshow, in programma nella seconda parte dell’anno, già confermate Zagabria (Croazia), Belgrado (Serbia) e Salonicco ( Grecia), mentre si profilano già numerose le tappe per il 2024, con le prime annunciate in Bosnia ed Egitto.

L’attenzione sarà come sempre sull’innovazione digitale e tecnologica, con un occhio attento alle realtà emergenti in ambito startup, e ai progetti innovativi in grado di creare un impatto positivo su una o più delle 12 sfide del futuro delineate dal WMF, che includono macrotemi imprescindibili come la sostenibilità ambientale e sociale, la salute e la riduzione delle disuguaglianze sociali.

Gli eventi del network dell’International Roadshow hanno l’ulteriore obiettivo di portare le eccellenze del Made in Italy nel mondo, e convogliare il meglio delle startup internazionali all’interno del network di innovazione del WMF, che si riunisce annualmente in occasione della sua Fiera Internazionale, in programma quest’anno alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno 2023.

La tappa Albanese: Tirana, 15 marzo

L’ultima e più recente tappa dell’International Roadshow, tenutasi il 15 marzo a Tirana, ha registrato un grande successo e ha visto la presenza di figure istituzionali di spicco tra cui la Ministra alla Protezione dell’Imprenditorialità Albanese Edona Bilali. “Il futuro è alle porte, e ha la forma dell’innovazione tecnologica e digitale, e noi come governo abbiamo deciso di accoglierlo senza riserve” dichiara Bilali. “Per questo abbiamo scelto di salire, insieme ad altri 49 paesi, sul treno del WMF, il più ampio evento internazionale sull'innovazione digitale a livello mondiale [...]. Sono felice di trovarmi oggi in compagnia di queste persone energiche e di osservare il loro viaggio di empowerment che li porterà a giugno a Rimini al WMF, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale. Grazie dunque a WMF, Albania Economia, Money Magazine e Camera di Commercio Italiana in Albania. Un ringraziamento speciale all'ambasciatore più innovativo, Fabrizio Bucci e ad Erion [n.d.r. Veliaj, sindaco di Tirana], che ha trasformato Tirana in un incredibile hub digitale riconosciuto a livello internazionale.”

Tra le altre istituzioni presenti all’evento anche il Viceambasciatore italiano in Albania Luigi Mattirolo, il Sindaco di Tirana Erion Veliaj, la direttrice di Tumo Center in Albania Shqipe Berisha, e rappresentanti di grandi aziende come il CEO di Coca Cola Albania-Sicily Luca Busi e l’Head of Marketing Ecosystem and Operation di Huawei Stefano Nkazi. L’evento ha ospitato keynotes e analisi di success cases, e una startup competition che ha visto sfidarsi sul palco alcune tra le migliori startup del vitale ecosistema albanese.

I prossimi eventi dell’International Roadshow

Il prossimo 19 aprile sarà la volta di Praga, per il primo Business Forum italo-ceco, realizzato dal WMF in collaborazione con partner locali e l'Ambasciata italiana a Praga, e volto a creare sinergie tra realtà locali e italiane, con attività formative, una startup competition e presentazioni di success cases, awards e molto altro.

Successivamente il WMF International Roadshow si fermerà a Berlino, per l’ultima tappa estera prima del WMF 2023: un evento dedicato a rafforzare il ponte tra Berlino e l’ecosistema del WMF attraverso momenti formativi, incontri B2B tra startup e investitori, una startup competition, una expo area e diversi incontri con enti e istituzioni locali.

Il successo degli eventi finora realizzati nei vari paesi ha altresì portato all’istituzione di una Call for Cities Internazionale, un processo di application che consentirà di candidare la propria città a diventare uno dei centri dell’innovazione internazionale, ospitando il WMF. Ulteriori informazioni sull’iniziativa verranno rese disponibili nelle settimane a venire.

Con il riconoscimento di Fiera Internazionale Certificata, e i numeri da record registrati nella passata edizione (oltre 36.000 presenze da 49 paesi, più 6 milioni di utenti connessi in live streaming da tutto il mondo, 1.300 tra startup e investitori provenienti da tutto il mondo, 700 speaker e più di 300 espositori), il WMF 2023 si prepara a riconfermarsi anche quest’anno come piattaforma di riferimento globale per l’innovazione, nonchè acceleratore di imprenditorialità, innovazione e cultura.

We Make Future - Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con il WMF - We Make Future. L’edizione 2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell’innovazione digitalee sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 36.000 presenze da 49 paesi, 300 espositori, oltre 700 speaker e ospiti internazionali, più di 1.300 tra startup e investitori e oltre 77 stage nel 2022, giunto alla sua 11ª edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale con la gestione e il coordinamento di community, supportando attivitàdi condivisione, e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalitàdi Search On Media Group nascono successivamente la Business Unit Education, che organizza il WMF e altri eventi formativi, e la piattaforma ibrida.io, che ospita eventi online, ibridi e offline, in modalità personalizzabile e flessibile

