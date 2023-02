Imma Battaglia: ''La Russa imbarazzante, Meloni se ne liberi''

''La Russa è un personaggio imbarazzante. Mi appello alla Meloni che è una donna in gamba e delle istituzioni: 'Liberatene, come ti imbarazza Berlusconi ti deve imbarazzare anche La Russa'''. Imma Battaglia, da sempre in prima fila a difesa della comunità Lgbtq+, non usa mezze misure e con l'Adnkronos si scaglia contro il presidente del Senato Ignazio La Russa per le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione 'Belve' sul dispiacere che proverebbe se suo figlio gli dicesse che è gay. ''Le affermazioni di La Russa mi hanno lasciato un senso di amarezza aggravata dal suo ruolo istituzionale - sottolinea - Essere governati da persone che non hanno neanche l’intelligenza e la sensibilità di cambiare registro anche ipocritamente è molto triste. Da La Russa non mi aspettavo dichiarazioni diverse - dice la Battaglia - mi piacerebbe che fosse almeno un fascista conservatore ma intelligente invece ha dimostrato di essere ignorante e becero''.

(di Alisa Toaff)