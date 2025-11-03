70 anni di Ferramenta Bresciana: “Una storia di tradizione e innovazione celebrata nel cuore della Franciacorta”

Sottotitolo Adnkronos:

Brescia, 3/11/2025. Settant’anni di passione, crescita e innovazione: Ferramenta Bresciana ha celebrato lo scorso 25 ottobre un traguardo importante con una giornata indimenticabile nel prestigioso Castello Quistini di Rovato, dove passato e futuro si sono incontrati in un’unica, grande storia d’impresa. Un anniversario che non è stato solo un momento di festa, ma il simbolo di un percorso fatto di persone, radici solide ed uno sguardo sempre rivolto avanti.

Fondata nel 1955 come piccolo laboratorio artigianale, Ferramenta Bresciana è cresciuta grazie alla dedizione, all’impegno e alla cura per il cliente, evolvendosi fino a diventare un punto di riferimento nel settore su tutto il territorio. Dalle origini, fatte di scaffali in legno e relazioni di fiducia, l’azienda ha saputo abbracciare l’innovazione e le tecnologie digitali, mantenendo intatti i valori di competenza, affidabilità e attenzione alle persone.

Durante la giornata, un suggestivo percorso attraverso sette decenni di storia ha raccontato l’evoluzione dell’impresa e dei suoi valori. Immagini d’epoca, testimonianze della famiglia fondatrice e dei collaboratori di lunga data hanno ripercorso le tappe di una crescita costante, frutto di impegno, competenza e visione, sempre profondamente radicata nel territorio e aperta alle sfide del futuro.

La serata è stata un momento di sincera condivisione e riconoscenza, un’occasione per ringraziare clienti, fornitori e collaboratori che, con la loro fiducia e il loro impegno, hanno contribuito a costruire una storia di successi. Ognuno di loro, con professionalità e dedizione, ha reso possibile il raggiungimento di tappe importanti, confermando il valore delle relazioni umane e della collaborazione come fondamenta di un percorso di crescita condiviso.

L’evento al Castello Quistini di Rovato ha segnato un traguardo raggiunto ma, soprattutto, un momento di rinnovata consapevolezza: Ferramenta Bresciana continua ad essere un’impresa radicata nella comunità, capace di innovare con visione e di affrontare le nuove sfide del mercato con energia e competenza.

Settant’anni di storia diventano così il simbolo di una continuità che guarda avanti, nel segno delle persone che ogni giorno contribuiscono alla sua evoluzione. L’esperienza maturata in settant’anni diventa la base su cui costruire nuove sfide: digitalizzazione dei processi, attenzione alla sostenibilità ed un servizio sempre più vicino alle esigenze dei professionisti e delle imprese. Uno sviluppo continuo, guidato dal desiderio di innovare restando fedeli ai valori umani che hanno fatto, e fanno sempre, la differenza.

