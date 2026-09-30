Accumulo, l'Italia accelera: Sungrow riunisce a Monza il mercato C&I per il Power Connect Day

MILANO, 30 settembre 2026/PRNewswire/ -- Sungrow, leader globale negli inverter fotovoltaici e nei sistemi di accumulo di energia (ESS), ha riunito partner, clienti ed esperti del settore commerciale e industriale (C&I) presso l'Autodromo Nazionale Monza in occasione del Power Connect Day, evento dedicato alle prospettive del mercato energetico e al ruolo crescente dei sistemi di accumulo.

La tappa di Monza ha rappresentato il momento conclusivo del roadshow europeo di Sungrow, che ha attraversato 16 mercati chiave e accolto oltre 600 partecipanti con l'obiettivo di favorire il confronto tra partner e stakeholder locali.

In Italia, la crescita della generazione solare sta modificando le esigenze delle imprese e aumentando l'attenzione verso i sistemi di accumulo a batteria (BESS), considerati sempre più uno strumento per gestire la produzione rinnovabile, ottimizzare l'autoconsumo e aumentare la flessibilità dei consumi

Fotovoltaico e storage, una crescita che cambia il sistema energetico italiano

I numeri fotografano la rapidità della trasformazione. Secondo gli ultimi dati di ANIE Rinnovabili, nel primo semestre del 2026 l'Italia ha installato 2,61 GW di nuova capacità fotovoltaica, portando la potenza cumulata a 46,8 GW. Nello stesso periodo, la capacità di accumulo elettrochimico ha raggiunto quasi 12 GWh.

Anche la produzione riflette il peso crescente del solare: nel solo mese di agosto il fotovoltaico ha generato 6,15 TWh, pari al 51,4% della produzione nazionale da fonti rinnovabili, secondo il rapporto mensile di Terna.

"L'Italia si trova in una fase cruciale della propria transizione energetica. La rapida crescita della generazione fotovoltaica sta creando nuove opportunità per le imprese, aumentando al contempo la necessità di una maggiore flessibilità nel modo in cui l'energia viene prodotta, consumata, immagazzinata e gestita. Sempre più clienti considerano l'accumulo non come un semplice complemento degli impianti fotovoltaici, ma come un elemento centrale della propria strategia di gestione energetica. La possibilità di immagazzinare energia rinnovabile e utilizzarla quando genera il maggior valore consente alle aziende di massimizzare l'autoconsumo, rafforzando al tempo stesso la resilienza energetica. Eventi come il PowerConnect Day rappresentano un'importante piattaforma per condividere esperienze con i partner, comprendere meglio le esigenze del mercato e dimostrare come solare, accumulo e gestione intelligente dell'energia possano creare un valore concreto per le imprese", commenta Massimo Bracchi, Country Manager di Sungrow Italia.

Dalla tecnologia ai progetti sul territorio

Al Power Connect Day, Sungrow ha presentato il proprio portafoglio di soluzioni per l'accumulo dedicate alle applicazioni C&I e utility-scale, mettendo a confronto tecnologie e applicazioni concrete insieme ai propri partner.

Serie PowerTitan per applicazioni utility-scale

Un intervento tecnico ha approfondito le caratteristiche della serie PowerTitan, progettata per garantire elevati standard di sicurezza, gestione efficiente dell'energia e supporto alla rete nelle applicazioni utility-scale. La piattaforma integra un design preassemblato, raffreddamento a liquido ed elevata densità energetica, contribuendo all'integrazione delle energie rinnovabili e alla stabilità del sistema elettrico.

Serie PowerStack per applicazioni C&I

Un focus e' stato dedicato alla serie PowerStack e alle sue applicazioni al segmento C&I che sono state raccontate attraverso il progetto di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sviluppato da Dragone Energy, evidenziando come i sistemi PowerStack ST225 e ST455 di Sungrow, abbinati agli inverter SGCX, possano supportare una gestione efficiente dell'energia e la condivisione locale dei flussi energetici.

"Solar Valley è nata con l'obiettivo di trasformare la condivisione dell'energia in un'opportunità concreta per imprese, cittadini e comunità locali, mettendo in connessione produttori e consumatori all'interno delle configurazioni CER e massimizzando il valore dell'energia rinnovabile generata dagli impianti dei suoi membri", spiega Antonio Prunotto, CEO di Dragone Energy. "Un esempio concreto è rappresentato dalla cabina primaria di Villanova d'Asti, che funge da hub per diversi impianti dei membri della comunità. Tra questi vi è un impianto Dragone Energy da 764 kW, abbinato a un sistema di accumulo da 3.200 kWh, che consente di immagazzinare l'energia prodotta durante il giorno e renderla disponibile per la condivisione anche nelle ore serali e notturne. Abbiamo scelto le soluzioni Sungrow per la loro affidabilità, innovazione tecnologica e capacità di integrare efficacemente la generazione fotovoltaica con i sistemi di accumulo."

Serie PowerKeeper e il caso ESPE

Basata sul concetto "Ace 007, Ace Profit", la serie PowerKeeper presenta un design modulare da 12,5 kWh per un accumulo energetico flessibile. Un singolo inverter ibrido supporta capacità comprese tra 50 e 1.000 kWh, con durate di accumulo da 2 a 8 ore, mentre più inverter possono essere collegati in parallelo per consentire una scalabilità praticamente illimitata.

Insieme ad ESPE, Sungrow ha quindi presentato il progetto realizzato lungo l'autostrada A4 che integra un impianto fotovoltaico da 4,15 MWp e un sistema di accumulo da 4,60 MWh. Il caso ha mostrato come soluzioni di storage personalizzate possano contribuire a ridurre i costi energetici, aumentare la flessibilità operativa e migliorare la resilienza delle attività industriali.

"Questo progetto rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione, poiché il processo di selezione ha attribuito particolare rilevanza alla qualità tecnica, che ha inciso per circa il 90% del punteggio complessivo", dichiara Enrico Meneghetti, Presidente e Amministratore Delegato di ESPE. "La collaborazione con Sungrow ha avuto un ruolo determinante nel successo dell'iniziativa. L'esperienza dell'azienda nel settore dell'accumulo energetico e le sue tecnologie avanzate completano le nostre competenze ingegneristiche e realizzative, consentendoci di sviluppare una soluzione perfettamente rispondente alle esigenze richieste."

L'evento ha inoltre offerto ai partecipanti l'opportunità di scoprire da vicino la storia dell'Autodromo Nazionale Monza attraverso una visita guidata del circuito e un'esclusiva esperienza di guida GT.

Il Power Connect Day ha confermato l'impegno di Sungrow nel supportare i propri partner italiani in un mercato energetico in continua evoluzione. Con la crescita della capacità fotovoltaica installata e la crescente necessità di flessibilità, i sistemi di accumulo si stanno affermando come una tecnologia chiave per favorire la transizione verso un sistema energetico più resiliente, efficiente e decentralizzato.

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