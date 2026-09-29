Advanet presenta una famiglia di prodotti per l'industrial computing basata su Renesas RZ/G3L

Una piattaforma comune composta dal modulo SMARC Adsmc7101, dalla motherboard industriale AdiMB7103 e dal Box PC industriale AdiCS7102, progettata per accelerare lo sviluppo e l'implementazione di sistemi industriali a lungo ciclo di vita

TOKYO, 29 settembre 2026AdvanetInc., società del Gruppo Eurotech, annuncia oggi tre nuovi prodotti basati sulla MPURenesasRZ/G3L: il modulo SMARCAdsmc7101, la motherboard industriale AdiMB7103 e il Box PC industriale AdiCS7102. Progettati, sviluppati e prodotti in Giappone, i tre prodotti condividono una piattaforma hardware e software comune che unisce l'esperienza di Advanetnell'embedded industriale alla tecnologia RZ/G di Renesas.

La nuova famiglia offre un percorso senza soluzione di continuità dal System-on-Module alla motherboard, fino al sistema completamente integrato, consentendo ai clienti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di sviluppo e applicative. Pensata per HMI, automazione industriale, edgecomputing, terminali e buildingautomation, aiuta gli OEM ad accelerare sviluppo e industrializzazione, supportando al contempo implementazioni di lungo periodo.

Ludovico Ciferri, Presidente e CEO di Advanet, ha commentato:

"Con l'Adsmc7101 mettiamo a disposizione dei nostri clienti la potenza della piattaforma Renesas RZ/G3L in un formato SMARC pronto all'uso, che riduce in modo significativo i tempi di sviluppo. Basati sulla stessa piattaforma, la motherboard industriale AdiMB7103 e il Box PC industriale AdiCS7102 estendono queste fondamenta in un portfolio completo e scalabile, che spazia da un System-on-Module flessibile fino a sistemi di industrialcomputing completamente integrati.

Insieme, questi tre prodotti costituiscono una piattaforma estendibile che consente ai clienti di scegliere la soluzione più appropriata ai propri requisiti, dallo sviluppo di carrier board personalizzate fino a sistemi completi pronti per la produzione. Ci rivolgiamo in particolare ai clienti che richiedono un elevato grado di personalizzazione e che cercano un partner esperto in grado di supportarli dall'architettura di sistema fino all'industrializzazione e alla gestione del ciclo di vita del prodotto."

Mohammed Dogar, Vice President, HeadofStrategyandEnablement, EmbeddedProcessing di RenesasElectronics, ha commentato:

"La profonda esperienza di Advanet nell'embedded computing industriale ha permesso alla MPURenesasRZ/G3L di dare vita a una famiglia di prodotti scalabile, da un modulo SMARC pronto all'uso fino a motherboard industriali e sistemi Box PC completamente integrati. Questa piattaforma comune offre agli OEM la flessibilità di scegliere la soluzione più adatta alla propria applicazione, riducendo al contempo l'impegno di sviluppo, il time-to-market e i rischi. Siamo lieti di collaborare con Advanet per portare queste soluzioni innovative ai clienti e ci auguriamo di ampliare la nostra collaborazione nelle applicazioni di automazione industriale, HMI ed edgecomputing in tutto il mondo."

Elaborazione quad-core ad alte prestazioni per applicazioni industriali

Il cuore della famiglia di prodotti è la MPURenesasRZ/G3L, dotata di CPU quad-core Arm® Cortex®-A55 a 1,2 GHz. L'architettura quad-core garantisce maggiori capacità di elaborazione e multitasking, mentre il Cortex-A55 offre, secondo Arm, prestazioni superiori fino al 18% e un'efficienza energetica migliore del 15% rispetto al Cortex-A53.

Una piattaforma personalizzabile per sistemi industriali

L'Adsmc7101 costituisce la base della famiglia di prodotti, che si estende alla motherboard industriale AdiMB7103 e al Box PC industriale AdiCS7102. Questo approccio modulare consente ai clienti di scegliere il formfactorpiù adatto, mantenendo la flessibilità necessaria per personalizzazioni specifiche per l'applicazione. Advanet supporta i clienti durante l'intero processo di sviluppo, tra cui:

Sono previste opzioni flessibili di memoria e storage, con configurazioni fino a 4 GB di RAM e 64 GB di eMMC, per rispondere a un'ampia gamma di requisiti prestazionali, funzionali e di costo.

Affidabilità industriale e supporto a lungo termine

Progettata per applicazioni industriali, la famiglia di prodotti beneficia dell'ecosistema Renesas, che include il Verified Linux Package e il ProductLongevityProgram, a supporto di un'integrazione software affidabile e di una disponibilità a lungo termine.

Advanet sta inoltre valutando la piattaforma per alcune applicazioni aerospaziali, in cui affidabilità, continuità della fornitura e personalizzazione sono requisiti fondamentali.

Disponibilità

Adsmc7101, AdiMB7103 e AdiCS7102 sono già disponibili. Per informazioni su campioni, configurazioni e documentazione tecnica, contattare Advanet.

Informazioni su Advanet

Advanet è un'azienda di embeddedcomputing industriale specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nel supporto lungo il ciclo di vita di piattaforme e sistemi di calcolo altamente personalizzati. Dalla sua fondazione nel 1981, l'azienda fornisce computer embedded e soluzioni a livello di scheda per applicazioni esigenti nei settori delle apparecchiature per la produzione di semiconduttori, dei dispositivi medicali, delle infrastrutture di trasporto e in altri mercati industriali.

Grazie alla combinazione di competenze ingegneristiche avanzate, personalizzazione flessibile ed esperienza produttiva, Advanet supporta i clienti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'architettura di sistema e dallo sviluppo hardware e software fino all'industrializzazione, alla produzione e alla fornitura a lungo termine. Il portfolio dell'azienda comprende inoltre schede di embeddedcomputing, server e Box PC per applicazioni di IoT industriale, edgecomputing ed edge AI.

Con sede in Giappone e parte del Gruppo Eurotech, Advanet unisce l'eccellenza ingegneristica giapponese a una prospettiva internazionale e a una presenza sui mercati globali. Per ulteriori informazioni o per discutere requisiti applicativi specifici, visitare:

ContattiKazuyoshi Hibino ExecutiveAdvisor, SoM Business Development hibino @ advanet . jp

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