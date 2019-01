Kavalan entra nell'era della "Ginaissance", e propone il drink perfetto per il nuovo anno

Primo di una serie di gin del produttore di whisky taiwanese ispirato alle ricchezze subtropicali dell'isola

TAIPEI, Taiwan, 3 gennaio 2019 /PRNewswire/ --Dopo gli eccessi del periodo delle feste, la risposta alla bevanda perfetta potrebbe essere un gin, rinfrescante e pulito con una sottile miscela di sei estratti botanici, dell'acclamato produttore di whisky Kavalan.

Il Kavalan Gin (40% ABV a 70 cl), che completerà la sua distribuzione mondiale nel 2019, è il primo gin del produttore taiwanese di whisky. Doppio filtratura a carbone e triplo distillato in alambicchi tradizionali in rame, è prodotto con lo stesso distillato incredibilmente puro di malto d'orzo del pluripremiato whisky Kavalan.

Kavalan Gin è il primo di una serie di Kavalan Exquisite Gin di distribuzione mondiale.

Il suo profilo rotondo, molto complesso e il suo gusto cremoso in bocca fanno del Kavalan Gin un gin abbastanza raffinato da essere sia sorseggiato che bevuto nei cocktail.

Il cocktail perfetto per il nuovo anno risalta la ricchezza, la piccantezza e il gusto speziato di Kavalan Gin. L'esotico "Road by the Sea" è un momento delizioso da condividere in ogni occasione con gli amici o con la famiglia.

L'Amministratore Delegato di Kavalan, YT Lee ha dichiarato che il suo primo gin, fatto con estratti botanici, bilancia il suo gusto di ginepro con note di kumquat acidule e dolci e altri agrumi, a cui è aggiunta profondità grazie al gusto muschiato della guava, della carambola dolce e delle spezie.

"Vogliamo offrire una nuova esperienza con il gin questo nuovo anno. Ecco perché, assieme ai tradizionali estratti di ginepro, anice e coriandolo offriamo anche il gusto della Yilan, la patria del Kavalan, grazie agli estratti botanici di buccia di kumquat, carambola essiccata e guava a polpa rossa," ha dichiarato. "Taiwan è il regno della frutta e la Yilan stessa è lussureggiante e umida, capace di offrire frutti succulenti locali," ha affermato Lee.(1)

Ian Chang, Mastro Miscelatore ha detto che gli Exquisite Gin vogliono celebrare la sperimentazione e vogliono prendere ispirazione dai gusti della della patria del Kavalan a Taiwan. "Dopo più di 10 anni passati a produrre whisky, ho voluto cimentarmi nel gin e dare il mio contributo al "Gin Renaissance" (Rinascimento del Gin) mondiale. Sono davvero entusiasta di poter creare una serie unica che mostra la distilleria Kavalan e la Yilan e voglio dare un caloroso benvenuto ai bevitori di gin," ha dichiarato Chang.

Il design della bottiglia del Kavalan Gin, è ispirata alla sua fonte di acqua, la Snow Mountain, con il vetro blu-ginepro che simboleggia l'acqua della montagna e il vetro chiaro in cima che rappresenta il delizioso spirito puro del gin.

"La delicatezza dei nostri gin, così come quella dei nostri whisky, è basata sull'acqua ricca di minerali che prendiamo dalle sorgenti della Snow Mountain, quindi era doveroso renderle omaggio sulla bottiglia così come al ginepro del gin", ha affermato Chang.

Kavalan si è dimostrato ancora una volta uno dei marchi preferiti secondo il Bar Report annuale 2019 di questo anno del Drinks International, votato da baristi, manager e proprietari di tutto il mondo.(2)

Informazioni sul prodotto Nel cuore del primo Kavalan Gin c'è il più raro dei distillati di malto d'orzo, prodotto dalla fonte d'acqua più pura di Taiwan e dal triplice distillato negli alambicchi tedeschi della Kavalan Distillery per creare una sensazione di lussuosa morbidezza in bocca. Elegante espressione della naturale ricchezza che si trova nella fertile terra subtropicale della Kavalan Distillery, questo gin taiwanese contiene sei estratti botanici appositamente selezionati, 100% naturali, tra cui l'aspro kumquat, la seducente carambola e la dolce guava a polpa rossa, che danno a questo raffinato gin la sua deliziosa complessità aromatica.

Note di degustazione

Informazioni su Kavalan DistilleryLa distilleria Kavalan della Yilan County è pioniera nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato in ambiente con elevata umidità e caldo, trae beneficio dall'acqua della sorgente della montagna Snow ed è arricchito dalle fresche brezze marine e della montagna. Tutti questi elementi si uniscono per creare la tipica cremosità di Kavalan. Prendendo il vecchio nome della Yilan County, la nostra distilleria ha alle spalle 40 anni di lavoro nella produzione di bevande grazie alla società madre King Car Group. Abbiamo ottenuto più di 280 premi d'oro nei concorsi più competitivi del settore, e siamo commercializzati in più di 70 paesi. Visitare il sito www.kavalanwhisky.com

Note per il redattore:

1. Estratti botanici di ispirazione locale 100% naturali:

I vasti paesaggi tropicali e subtropicali di tutta l'isola permettono la coltivazione di una ricca varietà di frutti e prodotti. Gli estratti botanici 100% naturali mescolati nel Kavalan Gin sono stati ispirati dalle seguenti varietà locali provenienti dal Regno della Frutta:

2. Secondo l'annuale Bar Report 2019 del Drinks International, Kavalan è al quarto posto tra i più alla moda (in termini di richiesta da parte dei proprietari di bar) ed il quinto miglior venduto nella categoria dei World Whisky.

Contatto Media:

Kellie Du886-3922-9000 #7165 kellie@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/803395/Kavalan.jpg