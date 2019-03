Michter's distribuisce l'US*1 Barrel Strength Rye

LOUISVILLE, Kentucky, 20 marzo 2019 /PRNewswire/ -- La distilleria di Louisville distribuirà il suo Michter's US*1 Barrel Strength Kentucky Straight Rye Whiskey questo aprile 2019.

Pamela Heilmann mastro distillatore della Michter's è davvero entusiasta. Ha osservato, "Dal giorno in cui mi sono entrata a far parte di Michter's, ho apprezzato di più la bontà del Rye americano. Penso che questo US*1 Barrel Strength Rye sia davvero eccezionale." Il mastro della maturazione di Michter's, Andrea Wilson, ha condiviso l'entusiasmo di Pam per la distribuzione, notando che, "L'aumento di mais e malto d'orzo utilizzato nella ricetta dei rye permette alla botte di trasformare il prodotto in un whisky rye super setoso, ricco e complesso con un tocco di eleganza al palato."

Michter's US*1 Barrel Strength Rye è un prodotto a barile singolo, e proof medio dei barili nella distribuzione di aprile 2019 è 110,8 proof. Il prezzo di vendita suggerito negli Stati Uniti è di 75 dollari per una bottiglia da 750 ml. Secondo il Presidente della Michter's, Joseph J. Magliocco, l'idea di offrire il barrel strength rye è venuta dalla degustazione di diversi campioni di botte nella distilleria. "Eseguiremo la campionatura dei Michter's US*1 Single Barrel Rye prima di sottoporli al proof dell'imbottigliamento, e la gente direbbe: "Wow! È davvero buono,'" ha dichiarato Magliocco.

La Michter's ha una ricca e lunga tradizione nell'offerta di whisky americani tipici di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle produzioni limitate portate fino alla maturità massima, il portafoglio molto apprezzato della Michter's include bourbon, rye, whiskey sour mash, e whiskey americano. A novembre 2018, una bottiglia sola di bourbon della Michter's è stata venduta in un'asta di beneficenza per oltre 17.000 dollari. A gennaio 2019, la Michter's si è aggiudicata la prima posizione nel Top Trending American Whiskey dallaDrinks International nel loro Annual Brands Report. La scelta dell'US*1 Sour Mash della Michter's da parte del The Whisky Exchange come Whisky of the Year del 2019, ha segnato la prima volta in cui un whisky degli Stati Uniti si è aggiudicato questo onore.

Oltre al Fort Nelson Distillery della Michter's, che è stato appena aperto al pubblico, la società ha una Shively Distillery della Michter's a Louisville oltre a una fattoria di 59 ettari e operazioni a Springfield, Kentucky. Per ulteriori informazioni, visitate www.michters.com, e seguiteci su Instagram, Facebook, e Twitter.

