COMPETIZIONE S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 2022-2023: IL GIOVANE CHEF ARTUR GOMES È IL VINCITORE DEL S.PELLEGRINO SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD

Questo giovane chef portoghese, che rappresenta i paesi iberici, è stato apprezzato per la sua volontà di abbracciare la sostenibilità in ogni fase dell'operato culinario.

MILANO, 2 agosto 2023 /PRNewswire/ -- in vista dell'attesissimo Grand Finale del S.Pellegrino Young Chef Academy 2022-23, che si terrà aMilano il 4 e 5 ottobre 2023, la S.Pellegrino Young Chef Academy è entusiasta di annunciare cheArtur Gomes dal Portogallo ha ricevuto il prestigioso S.Pellegrino Social Responsibility Award coi voti di TheSustainable Restaurant Association.

Il premio, uno dei tre aggiuntivi della competizione, viene assegnato allo chef il cui piatto d'autore interpreta al meglio il principio che il cibo è migliore quando è frutto di pratiche socialmente responsabili, trasmettendo un forte messaggio di sostenibilità.

Gomes si è distinto tra i 15 giovani chef che hanno vinto il premio nelle rispettive regioni, vincendo il titolo globale col suo piatto distintivo del sedano rapa "Vale das Lobas".

«Sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento così importante per me», ha dichiarato Gomes. «La responsabilità sociale deve essere un impegno collettivo che va oltre il nostro ristorante. Col mio piatto volevo mostrare come la sostenibilità debba partire dalle nostre comunità, dagli artigiani e dalla regione. Spero che, attraverso costruzioni sostenibili, agricoltura rigenerativa e gestione delle risorse, ci sia possibile rigenerare non solo questa terra, ma anche la comunità stessa.»

Juliane Caillouette Noble di Sustainable Restaurant Association ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di assegnare il premio di questa edizione a Artur Gomes. Il piatto, che offre un quadro del paesaggio rurale settentrionale del Portogallo, non solo sostiene gli ingredienti iperlocali, ma presenta anche processi agricoli rigenerativi che vengono introdotti tenendo presente la salute del suolo e il clima. Artur comprende che la responsabilità sociale deve andare di pari passo con la responsabilità finanziaria e ambientale, se vogliamo che i ristoranti continuino ad attrarre i migliori giovani talenti e a fornire un ambiente di lavoro stimolante e positivo.»

Per coltivare il talento dei giovani chef, la S.Pellegrino Young Chef Academy ha recentemente fatto avere a tutti i finalisti regionali l'opportunità di partecipare a una serie di laboratori stimolanti per esplorare gli argomenti più importanti per il settore. Durante la "360° sustainability" i giovani chef che competono per il S.Pellegrino Social Responsibility Award, moderati da Tom Jenkins, giornalista per Fine Dining Lovers e portavoce dell'Academy, hanno avuto l'opportunità di discutere in modo approfondito con stimati membri della comunità internazionale di chef, tra cui Kamilla Seidler, Jeffrey Vella, Suzanne Barr e Daniel Gottschlich, nonché Molly McDonalde Isabel Martin della Sustainable Restaurant Association.

Insieme hanno esplorato approcci alla sostenibilità, che abbracciano sia gli aspetti ambientali che quelli umani, e hanno discusso di modi efficaci per comunicare questi valori agli ospiti, con Tom Jenkins che ha evidenziato come messaggi chiave: «Anche se la sostenibilità ambientale è ovviamente un tema caldo, ciò che ha coinvolto maggiormente gli ospiti in questi laboratori è stato il problema della sostenibilità umana e la creazione di un settore migliore, più equo e sicuro per tutti. Molti chef senior hanno discusso i cambiamenti apportati alle pratiche di lavoro dei loro team e il modo in cui hanno adeguato i loro modelli di business, mentre i nostri giovani chef hanno sottolineato quanto sia importante l'equilibrio tra vita privata e lavoro per la loro generazione. Sono tutti d'accordo: un team contento equivale a un ristorante contento.»

Informazioni su S.Pellegrino Young Chef Academy

La gastronomia ha il potenziale per trasformare la società, dando forma a un futuro più inclusivo e sostenibile. Ma per farlo ci vuole talento. Ecco perché S.Pellegrino ha creato la S.Pellegrino Young Chef Academy, una piattaforma per attrarre, collegare e coltivare la nuova generazione di talenti culinari. Un ambiente che li stimolerà tramite istruzione, tutoraggio e opportunità dove fare esperienza, nonché attraverso la famosa competizione globale.

L'Academy apre le porte a membri da oltre 70 paesi, garantendo che i talenti non siano limitati dall'area geografica, dall'etnia o dal genere sessuale. Questo è un luogo in cui giovani chef appassionati interagiscono con le figure più influenti della gastronomia mondiale e dove insieme coltivano una comunità culinaria stimolante.

