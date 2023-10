Hard Rock e Leo Messi dedicano un menù speciale ai bambini:

da oggi nei cafe di Firenze, Roma e Venezia è disponibile, in contemporanea mondiale, l’Hard Rock Messi Kids Menu

Firenze, Roma, Venezia, 3 ottobre - Continua la collaborazione tra Hard Rock International e il suo brand ambassador Leo Messi, che insieme hanno ideato l’Hard Rock Messi Kids Menu, il primo menù ispirato dal campione del mondo e interamente dedicato ai più piccoli, disponibile da oggi in Italia nei cafe di Firenze, Roma e Venezia e in tutti gli Hard Rock Cafe aderenti insieme a una selezione di hotel e casinò Hard Rock di tutto il mondo. Il Messi Kids Menu prevede al suo interno il Messi X Burger, il Messi Golden Chicken Sandwich e altri piatti amati dai bambini, insieme a un mini-pallone da calcio come gudget, un poster da collezione e un kit di attività con immagini da colorare e sticker.

Per celebrare il lancio dell’Hard Rock Messi Kids Menu - Where Magic Kicks Off, Hard Rock ha organizzato un evento in collaborazione con il nuovo football club di Messi, l'Inter Miami CF, di cui è ora partner ufficiale. Nel corso dell’evento, Hard Rock ha inaugurato l'esclusiva Terrazza VIP Hard Rock al DRV PNK Stadium. Leo Messi e Hard Rock International hanno festeggiato insieme ai bambini invitati dalla comunità locale e al DJ del team Inter Miami e a La Familia Street Team degustando i deliziosi Messi X Burgers e Messi Golden Chicken Sandwiches.

"Come padre di tre figli, ho un legame speciale con i bambini", ha dichiarato Leo Messi. "Con il lancio di questo nuovo menù a tema vogliamo offrire ai nostri piccoli campioni una grande varietà di piatti e un'esperienza culinaria a misura di famiglia."

Oltre al Messi X Burger e al Messi Golden Chicken Sandwich il menù offre, infatti, un’ampia scelta di pietanze amate dai bambini, tra cui: Bacon Cheeseburger, Hot Dog, bastoncini di pollo, maccheroni al formaggio, petto di pollo grigliato, Twisted ‘N’ Tasty Cavatappi Pasta ovvero pasta cavatappi con pomodoro e broccoli, insalata con pollo, a cui potranno abbinare contorni come frutta fresca, patatine fritte o verdure e una speciale selezione di bevande.

"L'aggiunta del Messi Kids Menu alla nostra già ampia gamma di offerte per bambini negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia allarga ulteriormente le opzioni di scelta per famiglie e ospiti di tutte le età", ha affermato Stefano Pandin, VP Operation UK & Europe Hard Rock Cafe International. “L’entusiasmo per il nostro Messi Burger e il Messi Chicken Sandwich non ha eguali, quindi, siamo entusiasti di offrire ora ai nostri piccoli ospiti un menù tutto per loro”.

I fan potranno anche portare a casa la nuova collezione di gadget Hard Rock X Messi 3.0, sia per bambini che per adulti, che include una versione a misura di bambino della giacca da Chef di Leo Messi e uno speciale mini-pallone da calcio, disponibili presso selezionati Rock Shops. Una parte del ricavato dei mini-palloni da calcio venduti sarà donata a enti di beneficenza per bambini in tutto il mondo tramite la Hard Rock Heals Foundation.

"Siamo molto entusiasti di aver collaborato con Leo Messi per questa speciale aggiunta al menù Hard Rock", ha affermato Jim Allen, presidente di Hard Rock International. “Sappiamo quanto i bambini e i loro genitori ammirino Leo e siamo felici di offrire loro un menù sano, gustoso e da condividere”.

Per un’esperienza ancora più immersiva e digitale, i fan di Leo Messi, attraverso la scansione di un QR Code, potranno guardare il campione assaggiare il Messi Chicken Sandwich o mentre saluta i fan all'Hard Rock Cafe, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Sempre attraverso il QR code è possibile consultare il merchandise dedicato e avere accesso a giochi a quiz, sfondi ed altro ancora.

