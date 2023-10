Il salmone Norvegese è l’alleato perfetto per l’arrivo della stagione più fredda

Un pesce sano, gustoso e ricco di nutrienti che aiuta a proteggere e rafforzare l’organismo

Milano, 03 ottobre 2023 – La stagione più fredda dell’anno è in arrivo, portando con sé quel desiderio di una casa calda e accogliente, magari un camino acceso e una bevanda calda da bere. Ma è anche la stagione in cui si è maggiormente esposti ad acciacchi e malanni: passare da ambienti interni troppo riscaldati e secchi a temperature esterne fredde e umide rendono il nostro corpo più esposto a disturbi di vario genere.

Per questo è importante affrontare l’inverno con tutte le risorse ed energie possibili. Oltre naturalmente a mantenere allenato il nostro corpo con l’attività fisica che favorisce anche il benessere psicofisico, è importante assumere alcuni alimenti che svolgono un ruolo importante nel supportare il sistema immunitario, grazie alle loro proprietà specifiche.

Cosa mangiare quindi per contrastare gli effetti negativi dell’inverno? Tra i cibi alleati che possono aiutare l’organismo all’arrivo della stagione fredda, c’è sicuramente il salmone, in particolare quello Norvegese, che rappresenta una vera fonte di proprietà nutrizionali, confermandosi un alimento insostituibile per un’alimentazione corretta ed equilibrata a tutte le età.

Il salmone Norvegese è riconosciuto, infatti, come pesce sano, gustoso e fonte di nutrienti indispensabili. Il suo apporto nutritivo è perfettamente in linea con le esigenze di un’alimentazione sana: è un ingrediente povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 – i grassi buoni -, contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12. Gli Omega 3, in particolare, sono acidi grassi dotati di una nutrita serie di effetti favorevoli sul nostro organismo.

Il salmone Norvegese, oltre ad essere buono e sano, è estremamente versatile: può essere cucinato in tanti modi differenti: al vapore, al forno, grigliato, marinato o affumicato. Grazie ad una carne morbida ma allo stesso tempo compatta, è il protagonista ideale di tante e diverse ricette appetitose, dall’antipasto ad un primo piatto fino al secondo, accontentando così il gusto di tutti. È davvero perfetto in ogni ricetta!

Un ingrediente quindi che rappresenta un vero alleato per il benessere a tavola. Inoltre, grazie al marchio “Seafood from Norway”, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi, tra cui ovviamente il salmone, è facile scegliere prodotti pescati e allevati in maniera sostenibile nelle limpide acque fredde della Norvegia.

Scopriamo qui due nuove ricette con il salmone Norvegese:

•Salmone Norvegese in padella con asparagi e salsa olandese

•Salmone Norvegese in padella con broccoli e purè di patate

SALMONE NORVEGESE IN PADELLA CON ASPARAGI E SALSA OLANDESE

Ingredienti per 4 porzioni

•500 g di filetti di Salmone Norvegese, senza pelle né lische

•8 asparagi verdi

•200 g di burro sciolto

•2 tuorli d'uovo

•¾ di cucchiaino di senape di Dijon

•¾ di cucchiaino di succo di limone

•1 pizzico di pepe di Cayenna

Procedimento

ASPARAGI

•Pelare i gambi degli asparagi ed eliminare la parte inferiore. Far cuocere gli asparagi in acqua bollente salata per circa 1 minuto, o finché non risultino teneri ma ancora di un colore verde acceso. Con una schiumarola, trasferire gli asparagi sbollentati in acqua ghiacciata e lasciarli raffreddare per 1 minuto.

•Riscaldarli velocemente in padella con del burro fuso poco prima di servire.

SALSA OLANDESE

•Far sciogliere il burro e togliere dal fuoco.

•In un frullatore, unire i tuorli d'uovo, il succo di limone, la senape di Digione, il sale e il pepe di Cayenna e frullare per 5 secondi.

•Versare lentamente il burro caldo nella miscela mentre il frullatore è in funzione.

•Versare la salsa in una ciotolina e condire il salmone e gli asparagi.

SALMONE

•Tagliare il salmone in porzioni.

•Rosolare il salmone per 2-3 minuti su ogni lato.

•Servire con patate bollite.

SALMONE NORVEGESE IN PADELLA CON BROCCOLI E PURÈ DI PATATE

Ingredienti per 4 porzioni

•600 g di filetti di Salmone Norvegese, senza pelle né lische

•6 patate

•1 dl di latte

•1 cucchiaio di burro

•broccoli

•sale e pepe

Procedimento

•Tagliare il salmone in porzioni e spolverare con sale e pepe.

•Cuocere in padella per circa 3 minuti per lato.

•Pelare le patate, tagliarle a dadini e cuocerle in acqua non salata finché non risultano morbide.

•Scolarle bene, schiacciarle e aggiungere il latte fino a ottenere un composto omogeneo.

•Aggiungere il burro e regolare di sale e pepe.

•Servire il salmone in padella con il purè di patate e i broccoli al vapore.

Queste e molte altre ricette sono disponibili sul sito: pescenorvegese.it/

Contatti per la stampa

Omnicom PR Group

Via Leto Pomponio, 3/5 - 20146 Milano

Sonia Silvani

Chiara Ottolini

Valentina Rizzotti

Sante Di Giannantonio

E-mail: italy.nsc@omnicomprgroup.com