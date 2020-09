E.ON promuove la ricerca sulla fauna marina e la lotta all'inquinamento da plastica nelle Eolie

E.ON amplia il proprio progetto Energy4Blue, inaugurato dall’azienda lo scorso anno per dare una prima risposta concreta all’emergenza dei nostri mari, attivando una collaborazione con Filicudi Wildlife Conservation, un’associazione no profit impegnata nello studio e conservazione delle risorse marine dell'Arcipelago Eoliano, con particolare riguardo verso le popolazioni di cetacei e tartarughe marine attraverso un programma integrato di azioni concrete sul territorio e un Pronto Soccorso Tartarughe Marine, gestito dalla biologa marina Monica Blasi.

Per tutta l’estate, l’Associazione è stata impegnata nell’attività di ricerca e monitoraggio, principalmente di specie quali il tursiope, la stenella striata, il capodoglio e la tartaruga marina comune Caretta caretta con lo scopo di tutelare queste specie nell'area Eoliana, oltre che in attività di monitoraggio del marine litter e di raccolta dei rifiuti dispersi in mare. Da maggio a settembre sono stati recuperati ben 130 Kg di plastica dalle acque delle Eolie, costituiti in prevalenza da bottiglie in PET (20 %), bidoni e taniche di benzina (30%) – utilizzati come galleggianti negli attrezzi da pesca, sacchi in polipropilene polietilene (25%) e palloncini in Mylar o comuni palloncini elio (15%). In mare sono stati anche recuperati rifiuti in polistirolo (5%) e indumenti (5%).E quest’anno, per la prima volta, fa registrare la presenza di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine chirurgiche, derivanti con molta probabilità dall’abbandono dei rifiuti urbani che giungono al mare attraverso i fiumi.

Quest’anno nell’area Eoliana si è evidenziato un maggior passaggio di capodogli, probabilmente perché per mesi in mare aperto si è avuta una minore presenza di imbarcazioni in mare, mentre si è registrata una diminuzione di passaggi di tartarughe - variazione che può essere naturale su base annuale - ma con un incremento delle casistiche di recupero. L’associazione si è occupata del recupero e soccorso di due capodogli, Spyke e Furia, rimasti intrappolati nella coda in reti da pesca illegali. Il Pronto Soccorso Tartarughe Marine di FWC ha ospitato una ventina di tartarughe recuperate e salvate con problemi di varia natura, principalmente intrappolamenti in reti da pesca (palangaro) o in rifiuti di plastica abbandonati in mare che hanno causato strozzature così gravi da portare persino all’amputazione della pinna. È il caso di FRISBY, che ha cercato disperatamente di liberarsi dalla lenza di palangaro e altri residui di materiale plastico che l’avevano catturata, da legarsi così strettamente cime e lenze attorno a entrambe le pinne anteriori tanto da perderle entrambe. Ciò comporta l’impossibilità di lasciarla ritornare in mare aperto, ma vista la sua vitalità e la rete TartaNet Eolie per il recupero e soccorso delle tartarughe marine, nata alle Eolie, si è pensato di aprire una gara di solidarietà per cercare una struttura che possa ospitarla per il resto della sua vita.

Gli attrezzi da pesca e la plastica, in quanto oggetti immobili, sono spesso substrato per la crescita di lepadi (piccoli crostacei sessili) che le tartarughe, molto ghiotte di questi animaletti, ingeriscono assieme a tutto il substrato a cui sono attaccati. Per questo ami, plastica, cime, cotton fioc e tappi spesso rimangono incastrati nel tratto digerente dell’animale provocando occlusioni o emorragie interne. Esiste poi il problema delle meso- e microplastiche che si inseriscono nella catena trofica e si accumulano nei tessuti di tutti gli organismi, inclusi gli esseri umani, rilasciando sostanza potenzialmente tossiche per la salute. A tal proposito l’Associazione ha condotto uno studio rivolto alla ricerca di ftalati e metalli pesanti in funzione della dieta, utilizzando le tartarughe come organismo sentinella, poiché si tratta di animali onnivori, per valutare il potenziale effetto che queste sostanze possono avere sull’essere umano.

Monica Blasi, responsabile dell’Associazione e specializzata nella Conservazione della Biodiversità animale, sottolinea il contributo di E.ON per il lancio di un progetto specifico: "Grazie alla collaborazione con E.ON parte il progetto Capo d’Eolo per il monitoraggio e la salvaguardia delle popolazioni di capodogli che migrano nelle acque delle isole Eolie. L’Associazione Filicudi WildLife Conservation da anni studia e cataloga questi mammiferi marini che, durante le loro migrazioni, incontrano molti pericoli, come reti illegali e plastica”.

“Energy4Blue è uno dei progetti, insieme a quello dei Boschi E.ON, in cui siamo più attivamente impegnati e siamo felici di poter collaborare con Filicudi Wildlife Conservation nel loro lavoro quotidiano. Noi vogliamo costruire un domani migliore e per farlo dobbiamo puntare su valori comuni e reali, credere in ciò che facciamo e coinvolgere tutti in questo processo, stabilendo connessioni positive e partnership utili per guardare al futuro del nostro Paese, cercare di andare oltre i confini dell’immaginazione e concretizzare la nostra mission. Per lo stesso motivo, Energy4Blue coinvolge attivamente anche i nostri clienti, che possono sostenere il progetto scegliendo di attivare l’opzione dedicata abbinata alle nostre offerte di energia rinnovabile” spiega Davide Villa, CMO di E.ON Italia.

Energy4Blue è stato ideato estendendo al mare il modello di successo sperimentato dall’azienda energetica col progetto Boschi E.ON, il più ampio progetto di forestazione realizzato da un'azienda privata in Italia. Energy4Blue ad oggi ha visto la partecipazione di circa 15.000 persone – clienti e non solo – che hanno contribuito insieme ad E.ON alla tutela delle tartarughe marine minacciate dall’inquinamento da plastica.

E.ON è un Gruppo energetico internazionale a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti nel mondo e con Sede principale a Essen, in Germania. Con il chiaro obiettivo di diventare un partner energetico per i clienti, E.ON, anche in Italia, si posiziona tra gli operatori leader nel mercato dell’energia, del gas e delle soluzioni, con oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni in tutto il Paese. www.eon.it

Per contatti:

Giovanna Di Bacco

mailto:eit.ufficiostampa@eon.com

E.ON Italia S.p.A.

Via Amerigo Vespucci, 2

20124 Milano

Italia