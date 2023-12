CORIPET e Mercatò: continua l’impegno per la sostenibilità ambientale

Presto nuovi eco-compattatori di bottiglie in PET presso i Mercatò di Cisano sul Neva e Ceriale.

Milano, 1 dicembre 2023 - In un’epoca in cui la tutela ambientale assume un ruolo di crescente rilievo nella società e nelle nostre vite, la gestione della plastica monouso e le relative abitudini di consumo quotidiano sono temi oggi più che mai di interesse generale.

In questo contesto, l’impegno da parte delle aziende della GDO che quotidianamente incontrano grandi numeri di persone può fare la differenza.

È il caso di Dimar SpA (Azienda con sede a Roreto di Cherasco – CN) che, attraverso l’insegna Mercatò da anni collabora attivamente con CORIPET, consorzio riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente che riunisce produttori, converter e riciclatori di bottiglie in PET con l’obiettivo di creare un circuito virtuoso ed efficiente per raccogliere in modo selettivo le bottiglie in PET ad uso alimentare e trasformarle in nuove bottiglie (in r-PET), secondo i principi dell’economia circolare.

Questo sistema, anche chiamato bottle-to-bottle, si realizza grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini che depositano le bottiglie in PET vuote negli eco-compattatori posizionati nei parcheggi degli store Mercatò (ad oggi sono 16 punti vendita). Ogni bottiglia vale un punto elettronico che si trasforma poi in buono sconto, da spendere all’interno del punto vendita stesso, generando così un vantaggio per tutti, oltre che per l’ambiente.

Dal 4 dicembre prossimo sarà possibile partecipare all’iniziativa e godere dei relativi vantaggi anche presso il Mercatò di Cisano sul Neva (SV), via Benassea 1, e di Ceriale (SV), via Aurelia 274, dove sarà inaugurato un nuovo eco-compattatore per la raccolta delle bottiglie in PET.

