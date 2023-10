Enfinity Global e ICG completano l'accordo di investimento azionario da 400 milioni di euro

MIAMI, 25 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, leader nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato oggi il completamento di un investimento azionario di 300 milioni di euro da parte di ICG, gestore globale di asset alternativi. Si prevede che altri 100 milioni di euro di investimento azionario si concluderanno entro un anno nell'ambito di un accordo più ampio.

Il 6 settembre ICG ed Enfinity Global hanno siglato un accordo definitivo per questo investimento destinato a finanziare la crescita a breve termine di Enfinity e lo sviluppo della sua strategia aziendale. La chiusura annunciata oggi arriva dopo l'approvazione regolamentare per la transazione.

L'investimento accelererà il completamento del portafoglio di Enfinity di 20 GW, compresi 8 GW di impianti di stoccaggio dell'energia. Con 1 GW di attività operative a livello globale, Enfinity Global è uno dei produttori indipendenti di energia elettrica che sta crescendo più rapidamente, e il principale sviluppatore di energie rinnovabili in Italia.

L'accordo rafforza ulteriormente la strategia di ICG Infra, che intende investire in aziende leader di mercato nel settore delle energie rinnovabili in Europa e negli Stati Uniti, che svolgono un ruolo attivo nel sostenere la transizione verso il net zero. ICG Infra collaborerà con il team di gestione di Enfinity per costruire e gestire i progetti esistenti a lungo termine, continuando a sostenere l'espansione, organica e inorganica.

Informazioni su Enfinity Global

Enfinity Global Inc, insieme alle sue controllate, è una società di servizi per le energie rinnovabili e la sostenibilità con sede negli Stati Uniti, fondata nel 2018. L'azienda possiede un portafoglio di 20 GW di progetti di energia rinnovabile e di stoccaggio, tra cui asset operativi, in costruzione e in diverse fasi di sviluppo. Con uffici negli Stati Uniti, in Europa, Giappone e India, l'azienda mira a dare un contributo significativo a un'economia sostenibile a zero emissioni di carbonio. Il team di leadership di Enfinity è uno dei più esperti a livello globale nel settore delle energie rinnovabili e vanta un'esperienza di finanziamento di oltre 37 miliardi di dollari nel settore delle energie rinnovabili con oltre 15 GW di impianti solari ed eolici sviluppati e acquisiti. www.enfinity.global / Segui Enfinity Global su LinkedIn

Informazioni su ICG

ICG fornisce soluzioni di capitale flessibili per aiutare le aziende a svilupparsi e crescere. Siamo un gestore alternativo leader a livello mondiale con oltre 30 anni di storia, che gestisce 82,1 miliardi di dollari di attività e investe in tutta la struttura del capitale. Operiamo in quattro classi di attività: Structured and Private Equity, Private Debt, Real Assets e Credit. Sviluppiamo relazioni a lungo termine con i nostri partner commerciali per offrire valore agli azionisti, ai clienti e ai dipendenti, e utilizziamo la nostra posizione di influenza a beneficio dell'ambiente e della società. Ci impegniamo a diventare un gestore a zero attività in tutte le nostre operazioni e investimenti rilevanti entro il 2040. ICG è quotata alla Borsa di Londra (simbolo: ICP). Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.icgam.com. È possibile seguire ICG su LinkedIn e Twitter.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/enfinity-global-e-icg-completano-laccordo-di-investimento-azionario-da-400-milioni-di-euro-301967611.html