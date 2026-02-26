Annunciati i primi 30 stage formativi del WMF: l'edizione 2026 propone il programma formativo più completo al mondo per i settori AI, Digital e Tech

Dall'AI alla robotica, dall'health alla cybersecurity, passando per il digital marketing e la content creation senza tralasciare accessibilità, attivismo, governance e inclusione: sono questi alcuni tra i temi affrontati sui primi 30 stage formativi annunciati della nuova edizione del WMF, in programma dal 24 al 26 giugno 2026 a BolognaFiere. La manifestazione svela così una piccola anticipazione del programma formativo più completo al mondo dedicato a innovazione, intelligenza artificiale, imprenditorialità e digitale.

Bologna, 26/02/2026

WMF - We Make Future, Fiera Internazionale B2B e Festival sull’Innovazione: AI, Tech e Digital, svela i primi 30 stage formativi degli oltre 90 che comporranno il programma formativo della prossima edizione, in programma dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere. Attesi a Bologna oltre 1.000 speaker da tutto il mondo, tra rappresentanti di grandi brand e big tech come OpenAI, Anthropic, NVIDIA, Microsoft, Dell Technologies e Intel, ESA, Lenovo, CINECA, Google e Meta. Tra i temi al centro della manifestazione, ideata e organizzata da Search On Media Group, spiccano Artificial Intelligence, Robotics & Physical AI, Content Marketing, Legal Tech, SEO e Journalism, a conferma della pluralità di competenze e settori coinvolti.

Il Programma formativo si integra infatti con le 14 industry tematiche che strutturano il WMF, costruendo un ponte diretto tra aggiornamento professionale, sviluppo industriale e concrete opportunità di business per professionisti, aziende, startup, istituzioni e stakeholder internazionali.

Dopo il 2025, che ha registrato oltre 73.000 presenze da 90 Paesi, il WMF rimane dunque punto di riferimento internazionale non solo per la formazione di professionisti, aziende, startup, studenti ed enti pubblici e privati, ma anche per il dibattito globale sui temi dell’innovazione e AI governance.

“Il programma formativo del WMF nasce per rispondere alle trasformazioni profonde che stanno attraversando industria, istituzioni e società globale” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF - We Make Future “Il valore del WMF sta nella sua capacità di connettere formazione e industria all’interno di una visione sistemica, per questo accogliamo in Italia competenze e prospettive provenienti dai principali ecosistemi internazionali e le integriamo in un programma che dialoga con le 14 industry strategiche della manifestazione” e conclude “Formare per noi oggi significa costruire competenze capaci di generare crescita, innovazione e sviluppo sostenibili in un mercato sempre più globale e interconnesso.”

AI, Coding, Content Marketing, Fintech e Digital Health: i temi dei primi 30 stage formativi

L’Intelligenza Artificiale si conferma grande protagonista anche di questa edizione, al centro di un confronto che intreccia visioni, applicazioni e scenari futuri. Dagli stage di Artificial Intelligence, AI Solutions, Generative AI e Robotics & Physical AI, esperti e aziende si confronteranno sulle trasformazioni in atto e sulle opportunità – ma anche sulle sfide – che l’AI sta aprendo in ogni settore. Ma non solo: i programma formativo si articola in un percorso che abbraccia le competenze strategiche per professionisti e imprese. Spazio a Social Media Strategies, Content Marketing, Brand e Advertising, in un dialogo continuo tra creatività, dati, automazione e innovazione. Torna inoltre, dopo il successo delle passate edizioni, lo stage Content Creators, che riunirà creator dall’Italia e dall’estero per raccontare linguaggi, community e nuovi modelli di business dell’economia digitale. Non manca l’anima più tecnica della manifestazione, con approfondimenti su Coding Frontend, Machine Learning, Legal Tech e Startup & VC Plenary, crocevia tra tecnologia, diritto e finanza innovativa.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’impatto sociale e civile dell’innovazione: dagli stage Activism & Inclusion e Tech for No Profit ai focus sui grandi temi dell’attualità come Fintech, Industria Musicale, Digital Health, Future of Journalism e GovTech, che torna ad essere ampiamente discusso e analizzato anche grazie all’evento verticale GovTech Summit, che vede tra le istituzioni presenti confermate anche Orazio Schillaci, Ministro della Salute; Michiel Scheffer, Presidente del Board dell’European Innovation Council;Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati; Brando Benifei, co-relatore al Parlamento Europeo dell’AI Act;Elena Donazzan, Vicepresidente della Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia al Parlamento Europeo; la Sen. Susanna Camusso; l’On. Debora Serracchiani; l’On. Riccardo Magi; e il Segretario Generale della UILPierpaolo Bombardieri.

Un programma che intreccia tecnologia, società e cultura, offrendo una fotografia completa delle trasformazioni in corso.

Sul Mainstage speech di visione per tracciare le linee di costruzione del futuro, tra cultura, tecnologia e società

Il Mainstage sarà il fulcro del WMF, dove competenza e visione si incontrano e danno il via al dibattito sulle sfide globali della tecnologia, dall’AI alle trasformazioni del mondo digitale, offrendo strumenti per comprendere il presente e progettare il futuro. Tra i grandi nomi già annunciati anche Alberto Sangiovanni Vincentelli, Professor of EECS presso la University of California, Berkeley, Daniele Pucci, CEO di Generative Bionics, Aprajita Jain di Google, insieme a rappresentanti di realtà internazionali come NVIDIA, OpenAI, CINECA, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Anthropic, Microsoft, Klarna e Trade Republic. Il dibattito si allargherà anche al futuro dell’informazione e del giornalismo, con la partecipazione di Enrico Mentana, Corrado Formigli, Veronica Maffei, Cecilia Sala e la giornalista Leyla Elchekhly di Al Jazeera. Le sfide della legalità e della giustizia saranno affrontate dai procuratori Nicola Gratteri e Giuseppe Lombardo, mentre l’attivista Siyabulela Mandela porterà l’attenzione sui diritti umani, sottolineando l’importanza di un dialogo globale che integri tecnologia, società e cultura.

Non solo stage: spazio a eventi tematici verticali

La varietà dei temi esplorati durante la tre giorni del WMF non si esaurisce con gli stage formativi, ma viene ulteriormente valorizzata dalle iniziative degli eventi tematici e verticali che si svolgono all’interno della manifestazione. Spazio dunque all’AI Global Summit e al Koders Fest, alla Book Fair e al Creators Fest, all’Esports & Gaming Fest e all’Innovation Film Fest, ma anche al Web Marketing Festival e all’E-commerce Fest, per gli operatori e le operatrici del settore digital, e alla Digital Job Fair, per chi offre o cerca lavoro nel settore del digitale. Non mancheranno anche quest’anno gli eventi verticali per Founder, startup, PMI innovative VC e investitori: tornano infatti il World Startup Fest e il VC & Open innovation Fest che annunciano già da ora numeri e nomi di rilievo globale.

Appuntamento dunque a Bologna dal 24 al 26 giugno per una delle manifestazioni internazionali leader per il settore dell’innovazione, dell’ AI & Digital Tech che guida, ancora una volta, lo sviluppo innovativo, sostenibile ed equo della società contemporanea attraverso formazione e business. Tutta la formazione del WMF 2026 è accessibile solo con il Full Ticket, in offerta a 99€+IVA invece di 549€+IVA solo fino al 5 marzo 2026.

WMF – We Make Future è ideato, organizzato e prodotto da Search On Media Group. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Commissione Europea, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna, con il supporto del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della Regione Emilia-Romagna. Con la collaborazione di BolognaFiere, Cineca ed ESA – European Space Agency e la premium sponsorship di Dell Technologies e Intel.

WMF - We Make Future, La più grande Fiera Internazionale e Festival sull'Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e l’Innovazione Digitale Il 24 - 25 - 26 GIUGNO 2026, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’artificial intelligence, della tecnologia e dell’innovazione digitale e sociale, insieme ai principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 73.000 presenze da 90 Paesi nel 2025, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, + 2.800 B2B meeting organizzati, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.500 miliardi, +304 miliardi di AUM, oltre 72,8 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 17.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Saudi Makes Future – The Largest AI Exhibition in the Middle East

Saudi Makes Future è l’edizione saudita di WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata e piattaforma globale di riferimento per l’innovazione, l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie. Sviluppato attraverso la collaborazione tra Search On Media Group, WMF – We Make Future e PNG Saudi,

l’evento si terrà dal 14 al 16 dicembre 2026 a Riyadh, presso il Riyadh International Convention & Exhibition Center. In continuità con la visione, l’esperienza e l’architettura tematica del WMF, Saudi Makes Future declina il format in chiave AI, articolandosi in 14 settori strategici che esplorano l’impatto dell’Intelligenza Artificiale su business, industria, società e istituzioni. Inserito nel quadro della Saudi Vision 2030, l’evento si propone come una piattaforma internazionale di incontro, cooperazione e sviluppo, rivolta ad aziende, startup, investitori e stakeholder interessati a nuove opportunità di crescita, formazione e innovazione nel Medio Oriente e a livello globale.

Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency - che organizza il WMF e altri eventi proprietari e per clienti - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

