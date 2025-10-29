Appian nominata Leader nel nuovo Gartner® Magic Quadrant™ per le Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT)

MILANO, 29 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), la piattaforma leader per l'automazione dei processi potenziata dall'IA, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT).

Appian ritiene che questo nuovo spazio di mercato segnali uno spostamento verso un'automazione aziendale più unificata, in cui le organizzazioni si stanno allontanando da una logica che vede fornitori separati per LCAP, RPA, BPA e iPaaS a favore di un'unica piattaforma con capacità native per ciascuna di queste funzionalità.

Secondo Gartner, "le piattaforme tecnologiche di orchestrazione e automazione aziendale unificano l'orchestrazione dei processi, la connettività e le funzionalità agentiche per consentire l'automazione a livello enterprise"

Le piattaforme BOAT sono progettate per supportare le organizzazioni a orchestrare flussi di lavoro complessi attraverso sistemi, dati e persone, eliminando i silos e generando un impatto aziendale misurabile. Appian ritiene che questo riconoscimento quale leader di settore rappresenti una conferma importante della sua vision sull'orchestrazione end-to-end dei processi alimentata da dati e AI.

"Implementando potenti agenti AI all'interno dei processi, le organizzazioni possono orchestrare dati, AI e processi in un'unica piattaforma di livello enterprise. Questo approccio combina la struttura dei processi con la flessibilità degli agenti AI, offrendo livelli più elevati di automazione", ha commentato Sanat Joshi, Executive Vice President, Product and Solutions di Appian.

Appian è stata riconosciuta da Gartner come una piattaforma BOAT completa. Grazie ad agenti AI che si integrano direttamente nei processi aziendali esistenti, riteniamo che le organizzazioni possano utilizzare Appian per automatizzare lavori più complessi e multi-step. Inoltre, con il data fabric unificato di Appian per connettere dati da diverse fonti, le organizzazioni ottengono osservabilità in tempo reale e risultati misurabili su larga scala.

Per ulteriori informazioni sul Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) consultare il seguente link.

Appian

Appian è The Process Company. Forniamo una piattaforma software che aiuta le organizzazioni a gestire processi migliori per ridurre i costi, migliorare l'esperienza dei clienti e ottenere un vantaggio strategico. Con un forte impegno verso il successo dei nostri clienti, supportiamo molte delle più grandi aziende a livello globale in diversi settori. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN] Segui Appian Italia: LinkedIn, X (Twitter)

