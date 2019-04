ecoNATURA: la nuova gamma di rivestimenti simil legno di Oknoplast dall'effetto iperrealistico

Milano, 29 aprile 2019 - Accanto alle finiture effetto cemento e nero Onyx, Oknoplast presenta una nuova collezione di rivestimenti in PVC di grande impatto estetico ed estremamente realistico!

Si tratta di ecoNATURA, una gamma che racchiude in sé tutta la bellezza e il calore del vero legno e risponde agli attuali trend abitativi che ruotano intorno al concetto di natura. Caratteristica principale di queste nuove finiture è che sono esteticamente e al tatto identiche al vero legno. L'effetto tridimensionale delle venature, l'esattezza dei cromatismi e la superficie opaca di questi rivestimenti trasmettono il senso di calore del vero legno, senza però avere i limiti di quest'ultimo. I rivestimenti ecoNATURA resistono ai graffi, all’usura e all’attacco di agenti esterni assicurando longevità ai serramenti e facile manutenzione. Niente più rinunce: una finestra in "vero legno" ma con i migliori vantaggi del Pvc!

In un contesto che crede sempre di più nell'estetica e nel design, Oknoplast ha pensato bene di inserire un prodotto che sposi perfettamente i gusti del consumatore: quando la bellezza del legno, insieme al calore e alle caratteristiche tecniche di questo stesso materiale, incontra lo stile e la tendenza del momento il gioco è fatto… I serramenti di ogni abitazione grazie ad ecoNATURA possono avere vita nuova ed essere perfettamente in linea con i trend più in voga nel mondo dell'home décor.

ecoNATURA è disponibile per interno ed esterno nei colori bianco spazzolato, noce spazzolato e rovere spazzolato, mentre nella variante colorfull solo su bianco spazzolato e rovere spazzolato. Inoltre, questa nuova finitura presente un grande vantaggio: la saldatura invisibile degli angoli che elimina imperfezioni tipiche delle vecchie finestre in PVC e garantisce la stessa resa estetica di finestre in legno o in alluminio.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it