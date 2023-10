Fonderia Carnevale, Roma: “Scale a giorno in ghisa artigianali, progetti personalizzati tra estetica e funzionalità”

Progettazione, realizzazione e posa in opera di scale in ghisa su misura per interni ed esterni interamente Made in Italy

Roma, 23 ottobre 2023. Le scale a giorno in ghisa non sono semplicemente strutture di ‘collegamento’ fra ambienti diversi, ma esprimono dinamicità e stile valorizzando la disposizione dei volumi, evidenziando quanto l’estetica possa viaggiare di pari passo alla pura funzionalità.

“Le scale a giorno in ghisa, con le loro forme, completano gli spazi conferendo eleganza ed esclusività, creando connubi perfetti negli arredamenti più disparati, dal rustico di campagna all'high-tech urbano”, spiega Emiliano Carnevale, titolare dell’omonima Fonderia romana. “Grazie all’esperienza di oltre settant’anni nel mondo delle strutture in ghisa siamo in grado di offrire un servizio di consulenza a 360 gradi, aiutando i nostri clienti a scegliere la soluzione migliore per le loro esigenze specifiche e per ottenere la massima soddisfazione del prodotto finale. Affianchiamo i nostri clienti durante tutte le fasi: dalla valutazione di fattibilità alla progettazione, dalla realizzazione alla posa in opera: nulla viene lasciato al caso”.

La Fonderia Carnevale, nasce nel lontano 1949 a Roma nel quartiere San Lorenzo, oggi attiva nella sede in via dei Sabelli 217 è specializzata in arredamenti per interni ed esterni in ghisa, quali: scale a giorno e a chiocciola, tavoli, camini, fontane, fino a panchine e lanterne. La struttura dell’azienda e il forte radicamento nel territorio le consentono di operare a livelli di eccellenza, ponendola tra le realtà più prestigiose nel settore del Bel Paese. La ditta Carnevale segue rigorosamente le antiche tecniche per la lavorazione della ghisa ed è proprio il metodo artigianale una delle principali peculiarità dell'azienda. Competenza, conoscenza e professionalità dello staff sono la certezza di lavori a regola d’arte, raffinati e di pregio, rivolti a privati, studi di architettura ed imprese edili, offrendo consulenze gratuite e progetti personalizzabili.

“La ghisa è un materiale estremamente resistente all’usura e conferisce estrema robustezza alle scale per una durata nel tempo garantita”, prosegue Carnevale. “La modularità della fabbricazione delle nostre scale a giorno in ghisa riduce i componenti e il relativo ingombro al minimo indispensabile, non solo, una completa rampa di scala a giorno può essere posta in opera e completata ‘chiavi in mano’ nell'arco di una giornata di lavoro. Le nostre scale sono dotate di ancoraggi alla parete e al solaio di arrivo pertanto, rispetto alle scale presenti sul mercato con travi o colonne per mantenere i gradini, non prevedono strutture portanti a vista, per un'estetica leggera e piacevole. Ma il vero fascino che le caratterizza, è dato dal fil rouge che unisce tradizione ed innovazione, tra durezza e forme flessuose, tra grezzo e raffinato. Il Made in Italy rappresenta per noi sia il punto di partenza che l’obiettivo finale del nostro fare e che ci consente di creare opere d’arte funzionali che aggiungono valore e bellezza sia in casa che nei luoghi di lavoro”.

Contatti: https://www.fonderiacarnevale.com/

Via dei Sabelli, 217 - Roma