Lamda Development lancia Little Athens, il nuovo quartiere di The Ellinikon

Gli appartamenti del Park Rise, progettato dal Bjarke Ingels Group, saranno il fulcro del quartiere con abitazioni moderne, spazi verdi, negozi, uffici e ospitalità.

ATENE, 20 ottobre 2023 /PRNewswire/-- Lamda Development è orgogliosa di annunciare Little Athens (Piccola Atene), il nuovo quartiere residenziale di The Ellinikon, il più grande progetto di rigenerazione urbana d'Europa e una smart city attualmente in costruzione dal nulla ad Atene. Nella sua prima fase di sviluppo la Piccola Atene porterà sul mercato immobiliare di The Ellinikon, che si contraddistingue per la particolare velocità con cui vengono vendute le proprietà immobiliari, circa 1.115 nuove abitazioni. Creata all'interno dell'ecosistema urbano sostenibile e intelligente di The Ellinikon, la Piccola Atene rappresenta un nuovissimo approccio residenziale per la città, rappresentato dal primo edificio residenziale alto 50 metri del quartiere, Park Rise, un progetto del prestigioso studio di architettura Bjarke Ingels Group (BIG).

The Ellinikon è una città intelligente sostenibile e pianificata da 6,2 milioni di metri quadri, ubicata nella sede del vecchio aeroporto internazionale di Atene, il cui progetto stabilisce un nuovo standard globale per il design urbano resiliente, la vita intelligente e le opportunità di crescita degli investimenti in linea coi principi ESG, quasi raddoppiando la quantità di spazio verde nell'area di Atene e favorendo un significativo sviluppo economico. Costruita da zero, The Ellinikon proporrà residenze, aree commerciali, negozi, ristoranti e spazi per il divertimento, l'istruzione e lo sport che la renderanno la destinazione più innovativa ed entusiasmante d'Europa, sia per gli abitanti che per i visitatori internazionali.

Situata vicino alla costa nordoccidentale di Ellinikon, la Piccola Atene è un quartiere nuovo e vivace che offre uno stile di vita moderno, ispirato da materiali locali e dallo spirito aperto ateniese che prende vita attraverso i progetti di studi di architettura greca e internazionale. Offrirà tutti i vantaggi di The Ellinikon tra cui il parco, una spiaggia a pochi passi, una comunità attiva 24 ore su 24 in crescita e confortevoli residenze intelligenti. Circondate da edifici a uso misto che supportano negozi, uffici, strutture alberghiere, centri benessere, centri sportivi e ristoranti, le residenze della Piccola Atene si collegano attraverso percorsi ombreggiati e offrono accesso diretto a tutto ciò che The Ellinikon ha da offrire in un raggio di 15 minuti.

"The Ellinikon è intrinsecamente radicato nella storia ateniese e nella nostra cultura unica", ha dichiarato Odisseas Athanasiou, AD di Lamda Development. "La Piccola Atene è un esempio: è influenzata dalle tradizioni locali della comunità, dalla vita costiera e dall'innovazione ateniesi. The Ellinikon nel complesso ha visto una domanda senza precedenti sia da parte degli acquirenti greci che internazionali e la Piccola Atene continuerà a offrire opportunità di stile di vita e di investimento uniche quanto Atene stessa".

Le residenze variano da bilocali dai 60 a 70 metri quadri ad appartamenti con sei locali con una superficie di oltre 300 metri quadri. La maggior parte degli edifici, ciascuno progettato in modo unico da importanti aziende greche con una profonda conoscenza dei paesaggi, della storia e dei materiali locali, raggiungerà prevalentemente i 20 metri, mentre vi sarà una piccola selezione di edifici unici di 50 metri di altezza che si affacciano sul parco e sul mare. Gli spazi sono pensati per attirare una gamma diversificata e inclusiva di acquirenti locali e internazionali, sia che siano alla ricerca di una casa dove vivere, di una per le vacanze o di un investimento.

Park Rise del Bjarke Ingels Group

Park Rise sarà il cuore della Piccola Atene. Progettato dallo studio architettonico di fama internazionale BIG, ospiterà 88 residenze di lusso con da una a cinque camere da letto, in cinque nuclei edilizi: due da cinque piani, due da otto piani e uno che raggiungerà i 12 piani.

"Con Park Rise vogliamo sfidare il tradizionale edificio residenziale multipiano e proporre una cascata di case individuali, ciascuna col proprio giardino privato, impilate per allinearsi al quartiere verso nord e crescere gradualmente verso le vette della torre del The Ellinikon Park ad est", ha dichiarato João Albuquerque, partner di Bjarke Ingels Group. "L'edificio abbraccia la vicinanza al parco massimizzando la vista panoramica sul Mar Egeo, offrendo una straordinaria vista sul mare e la montagna di Atene attraverso ampie terrazze, il tutto incorniciato da vegetazione e alberi per offrire stretto contatto con la natura, privacy e ombra".

La facciata concava curva del progetto riproduce creativamente la classica colonna greca, aggiungendo al contempo una geometria morbida all'estetica. Questa precisione geometrica presenta scannellature su aree verticali e finiture lisce su soffitti e pavimenti, così da offrire un'elegante interazione di texture diverse, mentre la facciata esterna è decorata in cemento rinforzato in vetro bianco sporco con aggregati esposti che riportano al paesaggio naturale. Immerso nell'inconfondibile paesaggio greco, Park Rise offre una vista mozzafiato sul Mar Egeo da un lato e sulle montagne dell'Attica dall'altro. Avvolto dalla lussuosa bellezza del The Ellinikon Park, il design rende perfettamente omaggio al fascino costiero di Atene.

Le abitazioni creano un senso di serenità attraverso relazioni spaziali equilibrate, minimalismo moderno sostenibile e vista panoramica sul mare, sul parco e sulle montagne. I residenti dell'attico avranno inoltre accesso a piscine private. Ogni unità presenta finiture di lusso che ricordano la cultura e il clima locali. I pavimenti in legno di quercia, i toni neutri delle pareti e l'ampio uso del vetro sottolineano questo senso di comfort e pace. Le cucine proseguono questa naturale estetica attraverso pietre sinterizzate, superfici in porcellana con venatura e pavimenti in parquet. L'estetica del legno si estende alla camera da letto principale, compresi i pavimenti e la testiera in legno. I bagni sono eleganti e funzionali, con piastrelle in ceramica su larga scala o pietra naturale e arredi in bronzo spazzolato o nero cromato spazzolato.

I servizi riservati ai residenti includono strutture fitness all'avanguardia, compresa una piscina coperta di 20 m circondata da un'elegante parete in pietra illuminata da luce naturale indiretta. Al piano terra hanno accesso a giardini privati per riflettere e rilassarsi.

www.lamdadev.com theellinikon.com.gr/en/home/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2254615/Lamda_Development.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lamda-development-lancia-little-athens-il-nuovo-quartiere-di-the-ellinikon-301964930.html