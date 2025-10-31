ARDY FERGUSON RICEVE IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY AWARD 2025

Incoronato il piatto asiatico "Archipelago Celebration", che contribuirà a plasmare il futuro della gastronomia.

MILANO, 31 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Dopo due giorni di finale, ieri sera Ardy Ferguson è stato incoronato vincitore della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-25, la sesta edizione del concorso tenutasi presso l'iconico Castello Sforzesco di Milano. In competizione con altri 14 finalisti mondiali di eccezionali capacità, il piatto di Ferguson 'Archipelago Celebration' ha monopolizzato l'attenzione.

La S.Pellegrino Young Chef Academy è una community globale stimolante che permette a giovani chef di talento di crescere professionalmente attraverso un impareggiabile rete composta da rinomate figure del mondo culinario, formazione, tutoraggio e ulteriori opportunità di networking. La sua rigorosa competizione mondiale durata due anni, che ha toccato 55 paesi e 15 regioni, ha raggiunto il culmine ieri sera, con la straordinaria creatività, abilità e talento visionario della nuova generazione della gastronomia in piena mostra e l'incoronazione di un vincitore.

Dopo due anni di competizione con chef regionali e mondiali, il piatto d'autore di Ardy Ferguson è stato scelto come vincitore da una giuria composta da sette famosi chef – Christophe Bacquié dalla Francia, Le Table des Amis, che vanta due stelle Michelin; Jeremy Chan, co-fondatore dell'innovativo ristorante londinese Ikoyi, anch'esso con due stelle Michelin; Antonia Klugmann, del ristorante L'Argine a Vencò, in Italia, con una stella Michelin; Niki Nakayama, del ristorante n/naka di Los Angeles, con una stella Michelin; Elena Reygadas, chef e proprietaria del ristorante Rosetta di Città del Messico, con una stella Michelin, e fondatrice della borsa di studio Elena Reygadas; Julien Royer, del celebre ristorante Odette di Singapore, che vanta tre stelle Michelin; e Mitsuharu Tsumura, il cui ristorante Maido a Lima è il migliore al mondo secondo The World's 50 Best Restaurants.

La giuria ha elogiato Ferguson, che è stato guidato durante tutta la competizione da Vicky Lau, per aver dimostrato un'eccezionale precisione tecnica, una visione creativa distintiva e un profondo legame personale con il suo piatto – "Archipelago Celebration" – che si è distinto per l'equilibrio tra innovazione e autenticità, incarnando perfettamente i valori della competizione: competenza, passione e determinazione.

Ardy Ferguson, che ha ottenuto il riconoscimento S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2025, si è così espresso: ''Sono incredibilmente onorato di essere stato nominato vincitore del concorso S.Pellegrino Young Chef Academy 2025. Rappresentare l'Asia su questo palcoscenico mondiale è stata un'esperienza indimenticabile. La creazione del mio piatto, "Archipelago Celebration", mi ha permesso di condividere le vivaci tradizioni culinarie dell'Indonesia che mi hanno profondamente ispirato. Questo viaggio mi ha messo alla prova dal punto di vista creativo e tecnico e mi ha consentito di entrare in contatto con alcuni degli chef più stimolanti al mondo. Sono profondamente grato alla mia mentore, Vicky Lau, per la sua guida, e a S.Pellegrino per aver creato una piattaforma così straordinaria che valorizza le capacità dei giovani chef e ne celebra il successo.''

Gli ospiti della cerimonia di premiazione, tenutasi al Castello Sforzesco di Milano, hanno partecipato a uno spettacolo gastronomico esclusivo: una cena su misura creata da due delle figure più influenti del mondo culinario: Pía León, chef e proprietaria del Kjolle di Lima, classificato al nono posto nella classifica The World's 50 Best Restaurants 2025, e Jessica Rosval, chef di Casa Maria Luigia e Al Gatto Verde.

Tra i presenti in cucina c'era Nelson Freitas, vincitore del S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022–2023, che, dopo la sua esperienza di tutoraggio con l'Accademia, ora affianca León – un vero esempio delle significative opportunità di carriera e delle connessioni che l'Accademia continua a creare.

Durante la serata di gala sono stati anche premiati i vincitori dei premi collaterali della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. La chef Zanté Neethling (Africa, Medio Oriente e Asia meridionale) ha ricevuto il riconoscimento S.Pellegrino Social Responsibility Award per il piatto Tribute to the Khoi-Khoin Tara, che è stato elogiato per aver esemplificato al meglio l'uso di pratiche sostenibili.

Lo chef Noah Wynants (Nord Europa) e la sua interpretazione a base vegetale di un classico mondiale, il Dutch'Rendang', sono stati nominati vincitori dell'Acqua Panna Connection in Gastronomy Award, che celebra il giovane chef il cui piatto distintivo riflette al meglio l'armonia fra tradizione e innovazione. Infine, lo chef Nicolás A. López (USA) ha ricevuto il riconoscimento Fine Dining Lovers Food for Thought Award, l'unico della competizione assegnato dal pubblico e che premia il giovane chef il cui piatto esprime al meglio le sue convinzioni e i suoi valori personali, un risultato per cui López è stato elogiato grazie al piatto Pork with Hints of the Sea.

La S.Pellegrino Young Chef Academy è un'incredibile opportunità per i giovani talenti del settore di accedere ai massimi livelli di competenza e conoscenza, con Ardy Ferguson che ora si unisce a nomi di alto livello per dare un contributo positivo al mondo della gastronomia e alla community in generale.

Informazioni su S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sono marchi internazionali registrati di Sanpellegrino S.p.A., società con sede a Milano. Distribuiti in oltre 150 paesi tramite diversi filiali e distributori situati in tutti e cinque i continenti, i prodotti della società rappresentano la qualità e l'eccellenza fin dalle loro origini, interpretando alla perfezione lo stile italiano in tutto il mondo come una sintesi di piacere, salute e benessere. Sanpellegrino, con i suoi prodotti iconici e una tradizione di oltre 120 anni, è l'azienda leader in Italia nel settore delle bevande analcoliche, che offre un'ampia gamma di acque minerali, aperitivi e bibite analcoliche.

San Pellegrino si è sempre impegnata nel migliorare il settore per il bene di tutto il pianeta; lavora in modo responsabile e con passione per assicurarsi che questa risorsa abbia un futuro sicuro.

