Piccoli gesti che rivelano sentimenti profondi: THOMAS SABO celebra San Valentino con un'ampia offerta di idee regalo

LAUF AN DER PEGNITZ, Germania, 6 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Grazie a THOMAS SABO, trovare quel piccolo dono in armonia con lo stile della persona amata ormai è facile. Quali che siano i suoi gusti, le meravigliose creazioni del brand di gioielli e orologi tedesco, realizzate con autentica passione per il dettaglio, sono regali perfetti per la festa degli innamorati e non mancheranno di toccare il suo cuore.

I nuovi gioielli "Together" ci seducono con il loro design moderno e geometrico. Simbolo di un'unione destinata a durare per l'eternità, i due cerchi indissolubilmente uniti tra loro che adornano collane e bracciali, modellati a mano in argento sterling 925, sono una preziosa testimonianza di amore e affetto. Per chi ama i look senza tempo, la scelta non può che cadere sul più classico dei simboli dell'amore: il cuore. Un simbolo carico di emozioni, che THOMAS SABO reinterpreta in sempre nuovi ciondoli e bracciali, impreziositi in parte con zirconi sintetici, facili da accostare e mixare in combinazioni talvolta romantiche talvolta estrose. L'aggiunta di una dichiarazione d'amore personale, incisa sul gioiello, farà emozionare colei o colui che amiamo. Dediche, cifre o simboli trasformano ogni regalo in un pezzo unico che esprime la forza prorompente dell'amore.

www.thomassabo.com . THOMAS SABO ha circa 1.600 dipendenti a livello internazionale, mentre nella casa madre conta oltre 500 collaboratori. Dal settembre del 2019, THOMAS SABO estende ulteriormente il suo campo d'azione in Germania e Austria attraverso esclusivi eventi di private shopping nel contesto della vendita diretta. THOMAS SABO è una delle aziende leader della gioielleria su scala internazionale e propone le sue versatili creazioni attraverso un sistema di distribuzione multicanale selettivo e d'alta gamma. Oltre al segmento chiave dei gioielli in argento sterling 925 minuziosamente lavorati a mano, THOMAS SABO crea e distribuisce anche orologi (dal 2009) e occhiali da sole (dal 2019). Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'Azienda è presente in tutto il mondo con oltre 3.100 punti vendita, tra cui 260 negozi monomarca e lo store online. THOMAS SABO ha circa 1.600 dipendenti a livello internazionale, mentre nella casa madre conta oltre 500 collaboratori. Dal settembre del 2019, THOMAS SABO estende ulteriormente il suo campo d'azione in Germania e Austria attraverso esclusivi eventi di private shopping nel contesto della vendita diretta.

