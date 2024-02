Artmarket.com: CIHA 2024 Lione - Francia, Artprice sponsor impegnato del 36° congresso mondiale in rappresentanza di oltre 50 paesi e con più di 1.000 relatori specializzati nella ricerca sulla storia dell'arte

PARIGI, 28 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Dal 1873 i congressi del CIHA (Comité International d'Histoire de l'Art) si svolgono a cadenza quadriennale, come delle "Olimpiadi della storia dell'arte". Unico evento globale in questo campo, consente a ricercatori e professionisti del mondo dell'arte e del patrimonio artistico di incontrarsi per scambiare e discutere questioni di attualità. Questo sarà un evento importante per la Francia nel 2024, tra i più importanti dell'anno, come le Olimpiadi di Parigi.

Quest'anno, della sua organizzazione è stato incaricato il Comitato francese per la storia dell'arte (CFHA). Il Congresso Internazionale di Storia dell'Arte si terrà presso il Centro congressi della Cité Internationale di Lione dal 23 al 28 giugno 2024: https://www.cihalyon2024.fr/en/

Thierry Ehrmann, presidente di Artmarket.com e fondatore di Artprice: "È chiaro che la sponsorizzazione da parte di Artprice di questo evento globale, che sarà fondamentale per la Francia e la sua politica culturale internazionale, è significativa. Con oltre 50 paesi e 1.000 relatori partecipanti, in particolare in quest'anno dei Giochi Olimpici del 2024, l'evento riveste un'enorme importanza. Questo evento eccezionale incentrato sulla storia dell'arte, che si svolge ogni quattro anni, sottolinea la rinascita della Francia che riconquista, secondo Artprice, la sua posizione di principale polo europeo del mercato artistico".

Il tema scelto per la 36esima edizione è "Materia Materialità". Questo tema riguarda tutte le produzioni artistiche di ogni periodo della storia dell'arte. La loro materialità pone problemi di percezione, conservazione o riproduzione.

Questo tema ci permette di interrogarci sugli effetti della dematerializzazione dovuti alla tecnologia digitale, ma anche sulla dimensione materiale della tecnologia digitale, come le tecniche di rimaterializzazione o di percezione della materialità. Esplora questioni molto attuali, in piena evoluzione e in linea con le principali sfide sociali, ecologiche ed etiche.

Il congresso affronterà numerose tecniche e categorie di oggetti materiali, dalla pittura alla stampa, dalle tecniche architettoniche all'utilizzo degli scarti, dal corpo umano all'abbigliamento e altro ancora, come dettagliato nel programma online (in corso): https://openagenda.com/en/ciha-2024

Olivier Bonfait, presidente del Comitato francese di storia dell'arte (CFHA), organizzatore di CIHA 2024: "Venire a questo congresso internazionale a Lione significa partecipare a una grande festa della conoscenza della storia dell'arte, essere presente a uno di quegli eventi che non si verifica (quasi ) mai. L'ultimo congresso CIHA in Francia ha avuto luogo nel... 1989. Stiamo lavorando intensamente per rendere questo evento eccezionale un successo. E la sponsorizzazione di Artprice assume tutto il suo significato in questa edizione".

Durante il congresso prenderanno la parola quasi 1.000 partecipanti provenienti da più di 50 paesi. È previsto un programma di conferenze plenarie con i più grandi specialisti e artisti di fama mondiale che racconteranno il proprio approccio alla materia. Artprice e il Museo d'Arte Contemporanea Organe parteciperanno a workshop sotto forma di sessioni collaborative per la condivisione delle conoscenze. In serata i dibattiti proseguiranno nel corso di eventi organizzati con musei e fondazioni partner.

Una serata speciale sarà organizzata presso la sede mondiale di Artprice by Artmarket, con una visita alla raccolta storica documentaria unica al mondo dal 1700 ai nostri giorni nel cuore del Museo d'Arte Contemporanea Organe che gestisce La Demeure du Chaos / Abode of Chaos (secondo la definizione del New York Times). Inoltre, è previsto un incontro tra i ricercatori del CIHA, gli esperti del dipartimento Artprice e il suo Presidente e fondatore.

L'ultimo giorno del congresso, venerdì 28 giugno 2024, saranno proposte anche visite ai siti culturali di Lione e della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. Durante l'evento, una Fiera del Libro d'Arte offrirà l'opportunità di incontrare autori ed editori francesi e internazionali, con la presenza di Artprice by Artmarket.

Il congresso è supportato da un prestigioso comitato onorario presieduto dal premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk. È inoltre posto sotto il patrocinio del governo francese e beneficia del sostegno delle parti interessate comunali e regionali.

Gli organizzatori hanno prestato particolare attenzione a garantire che tutti i partecipanti potessero giungere a Lione da tutto il mondo, qualunque fossero le difficoltà legate al loro contesto economico o geopolitico. Alcune sovvenzioni sono state concesse da fondazioni e mecenati: Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf), Deutsches Forum Für Kunstgeschichte (Parigi), Fundación Proa (Buenos Aires), Getty Foundation (Los Angeles), Fondation Tiqitaq (Francia), Istituto Italiano di Cultura di Lione, Fondazione Samuel H. Kress (New York), Fondazione Internazionale di Belle Arti Wu Zuoren (Pechino). Nonostante questo generoso supporto, non sono ancora state completamente coperte tutte le esigenze.

L'evento è patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Ministro Rachida Dati, dal Ministero per l'Europa e gli Affari Esteri e dal Ministro Stéphane Séjourné, dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca e dal Ministro Sylvie Retailleau. Ha anche il sostegno di importanti istituzioni: il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica, l'Istituto Nazionale di Storia dell'Arte, l'École du Louvre, l'Università Lumière Lyon 2, l'École Nationale Supérieure de Lyon e l'Università di Grenoble Alpes.

Allo stesso tempo, fondazioni, partner culturali e aziende contribuiscono all'organizzazione scientifica e finanziaria del congresso: Artprice by Artmarket, Fondazione Bullukian (Lione), macLYON – Museo d'Arte Contemporanea di Lione, Museo di Belle Arti di Lione, Musei Gadagne, Museo d'Arte Contemporanea Organe che gestisce La Demeure du Chaos / Abode of Chaos, Terra Foundation per l'arte americana e altri ancora. Elenco di tutti i partner: https://www.cihalyon2024.fr/en/partners

La campagna di sponsorizzazione è ancora in corso. Gli organizzatori auspicano nuovi finanziamenti per coprire i costi di questo evento eccezionale, sia in termini di dimensioni che di ambizione: rendere la 36esima edizione del congresso CIHA un punto culminante per stimolare gli scambi globali nei campi della cultura, della storia dell'arte e del patrimonio.

Per sostenere economicamente la conferenza: https://www.cihalyon2024.fr/en/help-us-intro/patronage

Il Congresso CIHA Lyon 2024 è aperto a chiunque sia interessato all'arte, alla storia dell'arte e al patrimonio culturale.

Per iscriversi al congresso e usufruire della tariffa preferenziale entro il 31 marzo: https://www.cihalyon2024.fr/en/registration

Benvenuti a Lione, la capitale mondiale della storia dell'arte nel giugno 2024.

Contatto: CIHA-Lyon-2024@cfha-web.fr

Il comitato di gestioneLaurent Baridon, Judith Kagan, France Nerlich e Sophie Raux

